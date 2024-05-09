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Кубраков прокоментував ініціативу про його відставку з посади
10:56 09.05.2024 |
Віцепрем'єр-міністр із відновлення - міністр розвитку громад територій та інфраструктури Олександр Кубраков прокоментував винесення на розгляд Верховної Ради проєкту постанови про звільнення з посади.
"Коротко щодо зареєстрованого у парламенті проєкту постанови про моє звільнення з посади віцепрем'єр-міністра з відновлення України - міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України. Завжди готовий до відкритого діалогу та детального звіту щодо роботи міністерства за всіма напрямками у моїй відповідальності", - написав він на сторінці у фейсбуці у четвер.
Водночас Кубраков уточнив, що керівництво фракції і глава уряду Денис Шмигаль не обговорювали з ним цього рішення.
"На засідання фракції та профільного комітету не був запрошений", - зазначив віцепрем'єр.
Він нагадав, що очолив Міністерство інфраструктури України в травні 2021 року і з перших днів повномасштабного вторгнення відповідав не тільки за сферу транспорту, а й за військову логістику, відновлення житла та муніципальної інфраструктури.
У грудні 2022 року Верховна Рада ухвалила рішення про призначення Кубракова на посаду віцепрем'єр-міністра з відновлення України та міністра нового, об'єднаного Міністерства громад, територій та інфраструктури (Мінвідновлення).
"За підтримки президента України Володимира Зеленського нам вдалося запустити ряд важливих для держави ініціатив та проєктів. Щодо голосування за даний проєкт постанови Верховною Радою - за п'ять років спільної роботи ми пройшли великий шлях. З абсолютною більшістю - шлях в одному напрямку. Кожен приймає рішення відповідно до своїх переконань і несе за це відповідальність", - написав Кубраков у фейсбуці.
Раніше повідомлялося, що на розгляд Верховної Ради було винесено проєкт постанови про звільнення з посади віцепрем'єр-міністра з відновлення - міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Олександра Кубракова. Картка документа з'явилася на сайті парламенту. Проєкт постанови внесено за підписами кількох десятків депутатів.
Пізніше, 9 травня, ВР звільнила його з обійманої посади.
26 квітня під час години запитань до уряду Кубраков відповів на запитання народних депутатів про енергетику та захист критичної інфраструктури. Він, зокрема, заявив, що захист об'єктів генерації енергії, таких як ТЕЦ, ТЕС або ГЕС, ніколи не належав до відповідальності міністерства. Очевидно, що захистити статичні об'єкти розміром у кілька гектарів неможливо жодним саркофагом - це надто довго і дорого. Єдине можливе рішення, за словами міністра, засоби ППО. "Ми залежимо від ритмічних постачань озброєння від країн-партнерів", - зазначив віцепрем'єр.
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