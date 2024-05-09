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У Верховній Раді зареєстрували постанову про звільнення Кубракова
10:00 09.05.2024 |
На розгляд Верховної Ради було винесено постанову про звільнення з посади віцепрем'єр-міністра з відновлення - міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Олександра Кубракова.
Картка документа з'явилася на сайті парламенту.
Як зазначається в пояснювальній записці, від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну окремим викликом стала реалізація якісної регіональної політики, а саме взаємодії з органами місцевого самоврядування та місцевими органами державної виконавчої влади і військово-цивільними адміністраціями. Нові виклики зумовлені повномасштабним вторгненням потребують здійснення системної, передбачуваної та спрямованої на результат регіональної політики. Однак політика, яка здійснюється сьогодні Міністерством розвитку громад, територій та інфраструктури в частині регіональної політики перебуває в критичному стані, стверджують автори постанови.
"Враховуючи вищенаведене, існує гостра необхідність в утворенні окремого міністерства, яке би займалося регіональною політикою. Для того щоб реалізувати ініціативу створення такого окремого міністерства, відповідно до Конституції України, необхідно прийняти таке рішення Верховною Радою України, зокрема, шляхом звільнення з посади члена уряду - віцепрем'єр-міністра з відновлення України - міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Кубракова Олександра Миколайовича", - зазначено в тексті документа.
Проєкт постанови внесено за підписами кількох десятків депутатів.
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