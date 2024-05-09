У РФ скаржаться на атаку дронів на нафтобазу на Кубані

У Краснодарському краї (Російська Федерація) у ніч проти 9 травня прозвучав вибух нібито через атаку безпілотників на місцеву нафтобазу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.

Зазначається, що відповідна нафтобаза, яка була атакована БПЛА, розташована у селі Юрівка на Кубані, уточнюють Telegram-канали Mash та ВЧК-ОГПУ.

Пізніше пропагандисти розповіли, що нібито шість українських дронів "намагалися атакувати" нафтобазу, але їх "посадили" системою РЕБ. Проте деякі БПЛА впали прямо на резервуари у селі Юрівка - і на базі сталася пожежа, стверджують в ЄДДС Анапи.

У штабі додали, що на місці працюють 62 пожежників та 20 одиниць техніки. За попередньою інформацією, постраждалих немає.