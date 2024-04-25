Фінансові новини
- |
- 25.04.24
- |
- 15:51
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
НБУ знизив облікову ставку трохи більше за очікування - до 13,5% і її оцінку на кінець року - до 13%
14:26 25.04.2024 |
Правління Національного банку ухвалило рішення знизити облікову ставку з 14,5% до 13,5% річних із 26 квітня 2024 року, повідомив голова НБУ Андрій Пишний на брифінгу в Києві в четвер, тоді як більшість опитаних агентством банкірів очікували її зниження до 14%.
"Ураховуючи послаблення фактичного та очікуваного цінового тиску, а також зниження ризиків для надходження міжнародної фінансової підтримки, Національний банк продовжує цикл пом'якшення процентної політики. Це дасть змогу підтримати розвиток кредитування та відновлення економіки без додаткових ризиків для цінової та фінансової стабільності", - зазначив він.
Разом зі зниженням облікової ставки на 1 відсотковий пункт (в. п.) так само знижено розміри ставок за депозитними сертифікатами овернайт і тримісячними депозитними сертифікатами - до 13,5% і 16,5% відповідно.
Водночас НБУ вирішив більш істотно знизити ставку за кредитами рефінансування - на 2 в.п., до 17,5%.
"В умовах циклу пом'якшення процентної політики зменшується доцільність зберігати суттєву різницю між ставкою за кредитами рефінансування та обліковою ставкою", - зазначив регулятор.
Нацбанк також повідомив, що його базовий сценарій прогнозу передбачає зниження облікової ставки до 13% поточного року, тоді як у січні він очікував її на рівні 14%.
"Таке пом'якшення процентної політики та заплановані кроки з валютної лібералізації не мають створювати додаткових загроз для макрофінансової стабільності та стійкості валютного ринку. НБУ адаптуватиме монетарну політику в разі істотних змін у балансі ризиків. Так, зменшення ризиків для інфляції та курсової стійкості може створити передумови для додаткових кроків зі зниження облікової ставки та пом'якшення валютних обмежень, що підтримають розвиток кредитування та відновлення економіки", - зазначив регулятор.
Як повідомлялося, в середині березня Нацбанк знизив облікову ставку з 15% до 14,5%.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|НБУ погіршив прогноз зростання ВВП у цьому році до 3%
|Нацбанк анонсував кроки з валютної лібералізації у найближчі тижні
|НБУ знизив облікову ставку трохи більше за очікування - до 13,5% і її оцінку на кінець року - до 13%
|США оголосили новий пакет військової допомоги Україні на $1 млрд
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
ПОПУЛЯРНІ СТАТТІ
|Справа про оборудки із землею: крім Сольського, підозру отримав його заступник
|БПЛА атакували Новолипецький металургійний комбінат в РФ
|Єврокомісія виділила ще один транш Україні на 1,5 млрд євро
|РФ: Україна вдарила дронами по Смоленську та Липецьку
|Держдеп США вніс Єдиний телемарафон до звіту про порушення прав людини в Україні
|Сенат США остаточно схвалив додаткову допомогу Україні
Бізнес
|Microsoft у черговому оновленні додає рекламу в меню «Пуск» для користувачів Windows 11
|В Android 15 буде доступна нова функція Even Dimmer, яка ще більше захистить ваші очі в темряві
|Adobe «прокачала» Photoshop — і додала генеративний штучний інтелект Firefly Image 3
|Сенат підтримав законопроєкт, який передбачає заборону TikTok у США, якщо ByteDance не продасть соцмережу
|Єврокомісія розпочала друге розслідування щодо TikTok через можливе порушення законодавства ЄС
|Volkswagen повторює за Tesla — китайська електрична архітектура CEA ще на 40% здешевить майбутні електромобілі
|Світовий продаж електромобілів у 2024 році може зрости більш ніж на 20%, до 17 млн - МЕА