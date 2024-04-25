США оголосили новий пакет військової допомоги Україні на $1 млрд

Міністерство оборони США оголосило про новий пакет військової допомоги Україні орієнтовною вартістю $1 мільярд, який має терміново задовольнити критичні потреби України в сфері безпеки та оборони.

Оголошення оприлюднили одразу про підписання президентом Джо Байденом закону про надання допомоги для України на загальну суму $61 млрд, повідомляється на сайті Пентагону.

Це вже 56-й транш озброєнь, яке адміністрація Байдена передає Україні зі запасів Міністерства оборони США з серпня 2021 року.

Цей пакет включає засоби ППО, артилерійські снаряди, бронетехніку та протитанкову зброю, зокрема:

* ракети ППО RIM-7 і AIM-9M;

* зенітні ракети Stinger;

* стрілецьку зброю та боєприпаси до неї, включаючи набої для кулеметів для боротьби з безпілотними літальними системами (БЛА);

* додаткові боєприпаси для HIMARS;

* 155-мм артилерійські снаряди;

* артилерійські снаряди калібру 105 мм;

* мінометні снаряди калібру 60 мм;

* бойові машини піхоти Bradley;

* броньовані транспортні засоби із захистом від мін (MRAP);

* багатоцільові колісні транспортні засоби високої мобільності (HMMWV);

* транспортні засоби матеріально-технічного забезпечення;

* тактичні автомобілі для буксирування та транспортування техніки;

* протитанкові системи TOW, Javelin і AT-4;

* високоточні авіаційні боєприпаси;

* аеродромно-допоміжне обладнання;

* протиброньові міни;

* протипіхотні боєприпаси Claymore;

* підривні боєприпаси для прибирання перешкод;

* прилади нічного бачення;

* запчастини, польове обладнання, навчальні боєприпаси, технічне обслуговування та інше допоміжне обладнання.

Як повідомлялося, сьогодні президент США Джо Байден підписав закон, який передбачає виілення допомоги на загальну суму $60,8 млрд для України $26,4 мільярда для Ізраїлю та для гуманітарної допомоги цивільному населенню в зонах конфлікту, включаючи Газу, а також $8,1 мільярда для Індо-Тихоокеанського регіону, включно з Тайванем.