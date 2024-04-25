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США оголосили новий пакет військової допомоги Україні на $1 млрд
23:02 24.04.2024 |
Міністерство оборони США оголосило про новий пакет військової допомоги Україні орієнтовною вартістю $1 мільярд, який має терміново задовольнити критичні потреби України в сфері безпеки та оборони.
Оголошення оприлюднили одразу про підписання президентом Джо Байденом закону про надання допомоги для України на загальну суму $61 млрд, повідомляється на сайті Пентагону.
Це вже 56-й транш озброєнь, яке адміністрація Байдена передає Україні зі запасів Міністерства оборони США з серпня 2021 року.
Цей пакет включає засоби ППО, артилерійські снаряди, бронетехніку та протитанкову зброю, зокрема:
* ракети ППО RIM-7 і AIM-9M;
* зенітні ракети Stinger;
* стрілецьку зброю та боєприпаси до неї, включаючи набої для кулеметів для боротьби з безпілотними літальними системами (БЛА);
* додаткові боєприпаси для HIMARS;
* 155-мм артилерійські снаряди;
* артилерійські снаряди калібру 105 мм;
* мінометні снаряди калібру 60 мм;
* бойові машини піхоти Bradley;
* броньовані транспортні засоби із захистом від мін (MRAP);
* багатоцільові колісні транспортні засоби високої мобільності (HMMWV);
* транспортні засоби матеріально-технічного забезпечення;
* тактичні автомобілі для буксирування та транспортування техніки;
* протитанкові системи TOW, Javelin і AT-4;
* високоточні авіаційні боєприпаси;
* аеродромно-допоміжне обладнання;
* протиброньові міни;
* протипіхотні боєприпаси Claymore;
* підривні боєприпаси для прибирання перешкод;
* прилади нічного бачення;
* запчастини, польове обладнання, навчальні боєприпаси, технічне обслуговування та інше допоміжне обладнання.
Як повідомлялося, сьогодні президент США Джо Байден підписав закон, який передбачає виілення допомоги на загальну суму $60,8 млрд для України $26,4 мільярда для Ізраїлю та для гуманітарної допомоги цивільному населенню в зонах конфлікту, включаючи Газу, а також $8,1 мільярда для Індо-Тихоокеанського регіону, включно з Тайванем.
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