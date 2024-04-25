Байден підписав закон із наданням $61 млрд допомоги Україні

Президент США Джо Байден підписав у середу, 24 квітня, закон, який передбачає, зокрема, виділення 61 мільярда доларів для України.

"Я щойно підписав закон про національну безпеку, який був ухвалений Палатою представників на цих вихідних і Сенатом вчора", - заявив Байден у Білому домі, пише агенція AFP. Американський лідер наголосив, що поставки допомоги Україні "почнуться негайно, в найближчі кілька годин".

"Ми дочекалися моменту. Ми об'єдналися. І ми це зробили", - додав Байден. Очікується, що перша партія допомоги Україні включатиме засоби протиповітряної оборони, артилерійські снаряди, бронетехніку та інше озброєння, пише агенція Associated Press.

Розблокування допомоги для України

Нагадаємо, 20 квітня Палата представників Конгресу США після декількох місяців блокування затвердила масштабний пакет допомоги Україні, а також аналогічні пакети підтримки Ізраїлю і Тайваню. На підтримку законопроєкту висловилися 311 конгресменів, проти проголосували 112 осіб.

Згодом, 23 квітня, Сенат (верхня палата Конгресу Сполучених Штатів Америки) об'єднали в один законопроєкти про допомогу Україні, Ізраїлю, Тайваню, а також положення про нові санкції проти Росії, КНР та Ірану і передання російських заморожених активів на користь України. "За" проголосували 79 сенаторів, "проти" -18.

Протистояння демократів і республіканців в законодавчому органі США з питання подальшої допомоги Україні тривало з кінця 2023 року.