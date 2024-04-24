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БПЛА атакували Новолипецький металургійний комбінат в РФ
14:50 24.04.2024 |
У ніч проти 24 квітня безпілотники атакували металургійний комбінат у російському Липецьку.
Про це у соцмережах повідомляють місцеві жителі, а також пише телеграм-канал Astra.
Під удар двох дронів потрапив Новолипецький металургійний комбінат, який є одним із найбільших у Росії.
Повідомляється, що внаслідок нічної атаки частково зруйнована будівля кисневої станції, яка забезпечує виробництво необхіднї кількості стисненого повітря, потрібного для технологічних процесів.
Наразі заявлено, що руйнування після атаки БПЛА призвели до зупинки двох кисневих блоків російського меткомбінату.
При цьому, рано вранці у середу губернатор Липецької області Ігор Артамонов заявляв про «падіння» безпілотників на території промислової зони Липецька.
За його словами, безпілотники нібито «намагалися завдати удару» по інфраструктурі в промисловій зоні. Губернатор російського регіону вже традиційно звинуватив Україну.
Також чиновник закликав місцевих жителів не знімати наслідки удару дронів.
Меткомбінат у Липецьку вже атакували БПЛА в лютому цього року. Тоді губернатор стверджував, що сталося займання «в одному з цехів».
Ще вночі мешканці регіону повідомляли про те, що біля Липецька, з боку металургійного комбінату лунають вибухи, яким передує гул безпілотника в небі. Після чого виникла пожежа на території коксохімічного цеху.
Новолипецький металургійний комбінат (НЛМК) у російському Липецьку є одним із найбільших підприємств чорної металургії. Комбінат є постачальником сталі, сплавів та прокату підприємствам російського оборонно-промислового комплексу.
Нагадаємо, що у Смоленській області Росії в ніч на середу, 24 квітня, виникли пожежі на паливо-енергетичних об'єктах після атаки ударних безпілотників.
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