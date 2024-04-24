Єврокомісія виділила ще один транш Україні на 1,5 млрд євро

Єврокомісія виділила Україні другу частину виняткового бридж-фінансування в рамках механізму для України в розмірі 1,5 млрд євро.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Єврокомісії.

Виділення коштів відбулося за позитивною оцінкою Єврокомісією узгоджених політичних умов, пов'язаних із реформами в галузі судової системи, боротьби з відмиванням грошей, управління державними фінансами, бізнес-середовища та сільського господарства, а також вимог до звітності для забезпечення прозорого та ефективного використання коштів.

"Україна несе на своїх плечах важкий тягар для всіх нас. Додаткові 1,5 млрд євро, які ми виділяємо сьогодні, забезпечать Україні можливість продовжувати підтримувати державну владу та основні послуги для населення, в той час як вона буде давати відсіч агресору", - заявила глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Вона додала, що ЄС тісно співпрацюватиме з українською владою, щоб забезпечити реалізацію плану "Україна", який, як очікується, буде швидко погоджений Радою ЄС.

Допомога Україні від ЄС

На початку 2024 року Євросоюз ухвалив рішення щодо надання Україні масштабної фінансової допомоги. Лідери країн ЄС на спеціальному саміті 1 лютого схвалили пакет допомоги у розмірі 50 мільярдів євро, який буде надано Україні до 2027 року.

Кошти виділятимуться у рамках програми Ukraine Facility. Ця програма передбачає надання Україні як грантів, так і кредитів.

Важливо зазначити, що Україна має виконувати низку умов для отримання фінансової допомоги від ЄС. Зокрема, йдеться про проведення реформ, боротьбу з корупцією та зміцнення демократичних інститутів.

28 лютого 2024 року Рада ЄС остаточно схвалила програму Ukraine Facility.

20 березня 2024 року голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель оголосив, що Єврокомісія вже виплатила Україні перший транш допомоги у розмірі 4,5 мільярда євро.

Очікується, що кошти, що залишилися, будуть перераховані Україні протягом наступних чотирьох років.

