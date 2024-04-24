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Держдеп США вніс Єдиний телемарафон до звіту про порушення прав людини в Україні
10:20 24.04.2024 |
Державний департамент США представив звіт про дотримання прав людини в Україні у 2023 році. Згідно з текстом звіту, в Україні торік спостерігалися випадки порушення права на свободу вираження думок, зокрема для преси та інших засобів масової інформації.
"Президент Зеленський підписав указ про запровадження воєнного стану в лютому 2022 року після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, який допускав подальші обмеження засобів масової інформації та свободи ЗМІ. Наприклад, національний телевізійний марафон - ротаційна платформа каналів, які дотримуються урядової лінії у висвітленні війни - забезпечив безпрецедентний рівень контролю над телевізійними новинами в прайм-тайм. Ба більше, деякі ЗМІ повідомили, що їх усунули від вигідних контрактів на наземне мовлення та про тиск із боку Офісу президента ще навесні 2022 року", - зазначено у звіті.
Повідомляється також, що уряд заборонив, заблокував або піддав санкціям засоби масової інформації та окремих журналістів, яких вважали загрозою національній безпеці або висловлювали позиції, що, на думку влади, підривають суверенітет і територіальну цілісність країни.
"Деяких ораторів, які критикували уряд, також було внесено до чорного списку урядових новинних програм. Журналісти-розслідувачі, які критикують уряд, іноді піддавалися негативним кампаніям у соціальних мережах, іноді через дружні до уряду канали. Інші практики продовжували впливати на свободу ЗМІ, включно із самоцензурою", - зазначено у звіті.
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|Держдеп США вніс Єдиний телемарафон до звіту про порушення прав людини в Україні
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