РФ: Україна вдарила дронами по Смоленську та Липецьку

Представники російської влади заявили про атаки українських дронів у двох областях у ніч на середу, 24 квітня.

Губернатор Смоленської області Василь Анохін у своєму Telegram-каналі заявив про нібито атаку українських безпілотників на "цивільні об'єкти паливно-енергетичного комплексу", внаслідок чого виникли пожежі на території Смоленського та Ярцевського районів області.

Російські ЗМІ пишуть про ураження "Смоленського НПЗ".

Губернатор Липецької області Ігор Артамонов, заявив, що український дрон впав на промислову зону. У своєму Telegram-каналі він повідомив, що постраждалих немає, але в якості запобіжного заходу жителів прилеглих районів евакуювали.

"Об'єкт ізольований, загрози нападу на житлову територію не було. Було вирішено не включати системи оповіщення в місті, а евакуюватися лише з місця падіння БПЛА", - зазначив він.

Артамонов не повідомив, чи є пошкодження внаслідок атаки, а також про те, який об'єкт був ціллю.

Міноборони РФ прозвітувало у Telegram, що дрони також були збиті над територіями Курської, Бєлгородської та Воронезької областей.

Україна офіційно не коментувала ці заяви російської влади.

Нагадаємо, що міністерство оборони РФ заявило про масовану дронову атаку з боку України у ніч на суботу, 20 квітня -нібито було знищено та перехоплено 50 українських БПЛА. Українські ЗМІ повідомляли, що ціллю українських безпілотників була енергетична інфраструктура, яка живить об'єкти російського ВПК.