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Сунак публічно розкрив деталі рекордного пакета військової допомоги Британії для України
17:52 23.04.2024 |
Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак розповів, що у новому пакеті допомоги Сполученого Королівства для України будуть мільйони набоїв, сотні одиниць техніки та далекобійні ракети Storm Shadow.
Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав на спільному брифінгу з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом, у продовження анонсу пресслужби британського уряду.
"Сьогодні ми йдемо ще далі: ми надамо Україні додаткові пів мільярда фунтів, досягнувши 3 млрд фунтів стерлінгів підтримки за цей рік. Ми надамо їм рекордно великий пакет допомоги", - заявив Ріші Сунак.
Він зазначив, що до пакета допомоги увійдуть 400 одиниць техніки, 4 млн набоїв, 60 човнів для здійснення водних рейдів, засоби протиповітряної оборони, ще одна партія далекобійних високоточних ракет Storm Shadow.
Раніше у повідомленні пресслужби зазначали, що йдеться про понад 1 600 бойових ракет і ракет ППО, а серед техніки - захищені автомобілі Husky, бронемашини і десятки машин підвищеної прохідності.
"І це позначить історичне зобов'язання збільшити фінансування на оборону до 2,5% ВВП... Тож на додачу до наших довгострокових безпекових гарантій ми надаємо сьогодні довгострокові гарантії фінансування. Щонайменш поточний рівень військової підтримки Україні на кожен наступний рік, коли це буде потрібно. Це найбільш довгострокове зобов'язання з тих, що надавала будь-яка держава", - заявив прем'єр-міністр Британії.
Нагадаємо, після завчасного оголошення Лондона про новий пакет допомоги Ріші Сунак і президент України Володимир Зеленський провели телефонну розмову.
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