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АНАЛІТИКА

Міністру аграрної політики Сольському повідомили про підозру

 

Правоохоронці повідомили про підозру міністру аграрної політики Миколі Сольському.

Про це повідомляє пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Детективи НАБУ викрили схему протиправного заволодіння державними землями на Сумщині загальною площею близько 2,5 тис. га вартістю 291 млн грн та запобігли спробі заволодіння ще близько 3,3 тис. га на 190 млн грн.

Зазначається, що до складу злочинної групи, яку очолював колишній голова аграрного комітету ВР - чинний міністр, входили топпосадовці органів Держгеокадастру, а також особи, які контролювали діяльність цих органів. Правоохоронці не уточнюють імені міністра, але за даними ЗМІ, йдеться про голову Мінагрополітики Миколу Сольського.

Міністру інкриміновано вчинення злочинів, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 та ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 15, ч. 5 ст. 191 КК України. Триває вручення підозр іншим учасникам схеми.

Слідство встановило, що у 2017 році власник низки сільгосподарських компаній, який згодом став народним депутатом України IX скликання та очолив аграрний комітет ВРУ, у змові з головою Держгеокадастру України та кураторами органів Держгеокадастру вирішив заволодіти землею, яка перебувала у користуванні двох держпідприємств на Сумщині.

Зловмисники спочатку знищили документи, на підставі яких держпідприємства мали право постійного користування землею. Що у подальшому стало підставою для складення обласним Держгеокадастром акту про самовільне зайняття цих ділянок державними підприємствами.

Щоб унеможливити передачу землі стороннім особам її включили до переліку на аукціон з права оренди, однак жодних торгів так і не було проведено.

"Згодом ці землі за допомогою підконтрольних посадовців обласного Держгеокадастру передали у приватну власність. При цьому землі передавались наперед визначеним громадянам під виглядом реалізації їх права на безкоштовну землю, а умовою отримання землі було підписання договору про її передачу в оренду агрохолдингу ще до моменту отримання", - пояснили у САП.

Схема діяла у 2017-2021 роках. Наразі на земельні накладено арешт.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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