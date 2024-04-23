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АНАЛІТИКА

Прем'єр Британії готується оголосити про найбільший пакет військової допомоги Україні

Прем&apos;єр Британії готується оголосити про найбільший пакет військової допомоги Україні

 

Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак під час свого візиту до Польщі оголосить про найбільший пакет військової допомоги Україні.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби британського уряду, інформує "Європейська правда".

Як зазначено в повідомленні, очікується, що під час поїздки до Польщі у вівторок, 23 квітня, Сунак оголосить про збільшення допомоги Україні на 500 млн фунтів стерлінгів та найбільшу партію військової допомоги, яка включатиме:

* 60 катерів, в тому числі морські рейдові судна і водолазні катери, а також морські гармати;

* понад 1 600 бойових ракет і ракет ППО, а також додаткові високоточні ракети дальнього радіуса дії Storm Shadow;

* понад 400 транспортних засобів, в тому числі 160 захищених автомобілів Husky, 162 броньовані машини і 78 машин підвищеної прохідності;

* майже чотири мільйони набоїв для стрілецької зброї.

"Цей рекордний пакет військової допомоги надасть президенту Зеленському і його хоробрій нації більше засобів, необхідних для того, щоб вигнати Путіна і відновити мир і стабільність в Європі", - сказав британський міністр оборони Грант Шаппс.

Під час візиту Сунак обговорить загрозу з боку Росії та зусилля Великої Британії з підтримки європейської безпеки та України з прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском та генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом.

Сунак і Туск також обговорять поглиблення британсько-польських відносин.

Потім британський прем'єр поїде до Німеччини, де зустрінеться з Канцлером Олафом Шольцом у Берліні.

Нагадаємо, 20 квітня Палата представників США проголосувала за законопроєкт про іноземну допомогу для України.

Лідер демократичної більшості у Сенаті США Чак Шумер заявив, що Сенат голосуватиме за законопроєкт у вівторок, 23 квітня.

За даними ЗМІ, на тлі очікуваного схвалення додаткового фінансування для України в Конгресі адміністрація США готує "більший, ніж зазвичай", пакет військової допомоги для Києва.
Ключові теги: Британія
 

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