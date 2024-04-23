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АНАЛІТИКА

Байден розповів Зеленському про майбутній пакет допомоги. Зеленський: У першій партії будуть ATACAMS

 

Президент України Володимир Зеленський розкрив подробиці щодо першої партії військової допомоги, котра має надійти до України в разі схвалення Сенатом США пакета допомоги від Сполучених Штатів для України. Про це Зеленський розповів у понеділок, 22 квітня, за підсумками його телефонних перемовин з президентом Сполучених Штатів Джо Байденом.

"Ми обговорили перший пакет оборонної допомоги після ухвалення закону. Маю запевнення президента, що він буде швидким та потужним і посилить наші протиповітряні, далекобійні й артилерійські спроможності", - написав Зеленський у своєму Telegram-каналі.

Байден запевнив, що негайно підпише відповідний закон

За словами Зеленського, американський президент запевнив, що в разі схвалення цього нормативного акту Сенатом "негайно підпише закон", тож український лідер подякував своєму американському колезі "за неослабну підтримку України та за справжнє глобальне лідерство".

Водночас у пресслужбі Білого дому повідомили, що президент Байден під час розмови з Зеленським наголосив на незмінній відданості Сполучених Штатів підтримці України, яка захищає свою свободу від російської агресії. За даними Білого дому, Байден поінформував, що як тільки Сенат ухвалить доповнення до закону про національну безпеку, а він підпише його як закон, його адміністрація швидко надасть нові значні пакети безпекової допомоги для задоволення нагальних потреб України у сфері оборони та протиповітряної оборони.

Крім того, Байден вказав і на важливість економічної допомоги з боку США для України. За його словами, економічна допомога США допоможе підтримати фінансову стабільність, відновити критично важливу інфраструктуру після російських атак і підтримати реформи, оскільки Україна просувається далі на шляху євроатлантичної інтеграції, наголошують і пресслужбі Білого дому.

Зеленський: У першій партії будуть ATACAMS

Згодом у своєму вечірньому зверненні Зеленський уточнив, що в першій партії військової допомоги з США будуть і оперативно-тактичні балістичні ракети ATACAMS. "Чотири пріоритети ключові - захист неба, сучасна артилерія, далекобійність і щоб пакети американської підтримки прибули якнайшвидше. А сьогоднішній результат - у домовленостях про "атакамси" для України всі крапки розставлені. Дякую, пане Президенте! Дякую, Конгресе! Дякую, Америко!", - наголосив Зеленський.

Схвалення нової допомоги Україні в Палаті Представників Конгресу США

Нагадаємо, 20 квітня Палата представників Конгресу США після декількох місяців блокування затвердила масштабний пакет допомоги Україні, а також аналогічні пакети підтримки Ізраїлю і Тайваню. На підтримку законопроєкту висловилися 311 конгресменів, проти проголосували 112 осіб.

Після схвалення нижньою палатою законопроєкт ще має затвердити Сенат. Голосування призначено на 23 квітня. Очікується, що верхня палата Конгресу підтримає пакет допомоги Україні на близько 61 мільярд доларів.

Протистояння демократів і республіканців в законодавчому органі США з питання подальшої допомоги Україні тривало з кінця 2023 року.

За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: США
 

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