Україна запропонує реструктуризувати борг на 20 млрд доларів, - Reuters

Україна готова направити приватним власникам своїх облігацій план щодо реструктуризації свого боргу у 20 млрд доларів на початок травня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Як зазначає агентство, для України вкрай важливо укласти угоду про реструктуризацію боргу до того, як у серпні закінчиться дворічна заморозка платежів, узгоджена з власниками її непогашених міжнародних облігацій.

За інформацією джерел Reuters, пропозиції для власників облігацій стане відправною точкою для офіційних переговорів, включаючи проведення детальних обговорень та обмін конфіденційною інформацією.

Одне з джерел повідомило, що уряд України сподівається досягти угоди не пізніше червня.

Незрозуміло, як може виглядати реструктуризація, оскільки вона зачіпає економіку, охоплену війною, перспективи якої і здатність сплатити борг залишаються невизначеними.

За словами джерел, власники облігацій сподіваються вийти з реструктуризації боргу новими облігаціями, які забезпечуватимуть виплати відсотків із самого початку. Проте виплати можуть виявитися неприйнятними для Києва, який щосили намагається зміцнити свої фінанси.

Україна прагне отримати доступ до ринків капіталу і їй доведеться випустити облігації в рамках реструктуризації боргу, але вона також може залучити нове фінансування шляхом продажу забезпечених та гарантованих облігацій.

Міжнародні партнери України - або багатосторонні кредитори, або окремі країни - нададуть заставу для нових облігацій, подібних до так званих облігацій Брейді, випущених країнами Латинської Америки наприкінці 1980-х років і забезпеченими казначейськими облігаціями США.

Власники облігацій оголосили минулого тижня, що вони сформували спеціальний комітет в очікуванні офіційних переговорів, які розпочнуться найближчим часом. Вони призначили Weil, Gotshal & Manges юридичними консультантами, а PJT Partners - фінансовими консультантами.

Україні також необхідно вирішити питання про те, як переоформити непогашені облігації на низці державних підприємств. Минулого року державна газова компанія "Нафтогаз" окремо реструктуризувала свої міжнародні облігації. Газета Financial Times повідомила, що група власників облігацій не хотіла, щоб міжнародні облігації мережевого оператора "Укренерго" були включені до реструктуризації.

Більшість двосторонніх кредиторів України призупинили вимоги щодо погашення боргу до 2027 року. Аналітики очікують, що Україна може вирішити попросити своїх власників облігацій про відповідне продовження, якщо їй не вдасться досягти згоди з власниками облігацій до літа.

Реструктуризація боргу

У липні 2022 року Україна попросила дворічну відстрочку на виплату зовнішніх боргів. Після цього у вересні країни-кредитори України, включаючи США, дали відстрочку Києву з обслуговування суверенного боргу до кінця 2023 року.

У грудні 2023 року реструктуризацію державного боргу України перед групою офіційних кредиторів із країн "Великої сімки" (G7) та Паризького клубу було продовжено до кінця березня 2027 року.

