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У Конгресі підтримали конфіскацію заморожених активів РФ у США для України
07:14 22.04.2024 |
Палата представників США у суботу схвалила законопроєкт, який передбачає можливість конфіскації на користь України суверенних активів РФ та розширення антиросійських санкцій.
Про це повідомляє "Європейська правда".
Проєкт схвалили голосами 360 конгресменів, проти висловились 58.
В частині, що стосується України, законопроєкт передбачає можливість конфіскації суверенних активів РФ на користь України.
Зокрема, президенту США надаються повноваження застосувати процедуру конфіскації суверенних активів з подальшою передачею відповідних коштів до спеціальних фондів - Compensation Fund, Ukraine Support Fund.
При цьому, президент може узгоджувати алгоритм передачі Україні конфіскованих російських активів з державами Групи семи, ЄС, Австралією та іншими партнерами США.
Законопроєкт передбачає, що не пізніше ніж через 90 днів після його ухвалення президент США повинен подати Конгресу звіт, у якому зазначити:
* кожну фізичну та юридичну особу щодо якої запроваджено санкції ЄС та Великої Британії;
* кожну фізичну та юридичну особу, які відповідає критеріям для запровадження санкцій США за Законом Магнітського про глобальну підзвітність у галузі прав людини від 2016 року; виконавчим указом президента США №14024 (санкції пов'язані з визначеною шкідливою діяльністю уряду РФ); виконавчим указом президента США №14068 (заборона на здійснення певних імпортних та експортних операцій, а також нових інвестицій у зв'язку з триваючою агресією РФ); виконавчим указом президента США №14071 (заборона нових інвестицій та надання певних послуг РФ у відповідь на триваючу російську агресію).
Президент США повинен запровадити санкції проти кожної фізичної та юридичної особи, ідентифікованої у вищезазначеному звіті, як такої, проти якої запроваджено санкції ЄС чи Великої Британії, та яка відповідає вищезазначеним критеріям санкціонування в США.
Закон містить ще кілька інших санкційних положень, які не стосуються України, і передбачають активізацію боротьби з розповсюдженням фентанолу, посилення санкційної політики США, боротьбу з відмиванням коштів, посилення безпеки інформації, активізацію боротьби із злочинністю та іншими питаннями внутрішньої політики США.
Комітет з правил повинен виробити процедуру розгляду законопроєкту і погодити його винесення на загальні дебати. Один з варіантів - вибір процедури, яка поєднуватиме усі законопроєкти по міжнародній допомозі США та 21st Century Peace through Strength Act в один пакет.
У суботу Палата представників також розглядає чотири законопроєкти про іноземну допомогу, зокрема й Україні.
Члени палати розглядають усі поправки, які раніше пройшли процедурний комітет, і після цього виноситимуть по черзі кожен законопроєкт на голосування.
Як відомо, пакет проєктів, який включає підтримку України, спікер Палати представників Майк Джонсон вніс у середу, він передбачає виділення близько 61 мільярда доларів на допомогу Україні й союзникам.
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