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Українські військові «дістали» черговий корабель Росії в Криму, - ВМС
07:18 22.04.2024 |
Українські військові ударили сьогодні, 21 квітня, по російському кораблю "Коммуна" в окупованому Севастополі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника ВМС України Дмитра Плетенчука.
"Сьогодні в Криму українські ВМС дістали черговий корабель зі складу ЧФ РФ "Коммуна". Характер пошкоджень верифікується. Але однозначно корабель виконувати завдання тепер не здатен.Це буде повторюватися, поки у росіян не скінчаться кораблі, або вони не заберуться з Криму", - розповів Плетенчук на сторінці у Facebook.
Що відомо про корабель "Коммуна"
Пароплав "Коммуна" - найстаріший корабель російського флоту. Він був спущений на воду ще під час Першої світової війни - у 1913 році, а в 1915 році корабель став частиною Балтійського флоту.
На сьогодні він перебував у складі Чорноморського флоту РФ та базувався в окупованому Севастополі. "Коммуна" призначений для пошуку і порятунку підводних човнів, а також виконує роль носія підводних апаратів. Це єдине судно у Чорному морі, яке може виконувати подібні задачі.
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