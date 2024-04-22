США розблокували гроші та зброю для України. Як це сталося і що далі





Палата представників США (одна з палат Конгресу, де більшість у республіканців) після понад піврічного блокування військової та фінансової допомоги Україні врешті схвалила такий потрібний Києву законодавчий пакет на понад 60 мільярдів доларів.

"За" проголосували 311 голосів за 218 необхідних. "Проти" - 112.

Це рішення ще не остаточне і потребує схвалення ще однієї палати Конгресу - Сенату. Проте там більшість мають демократи, які налаштовані швидко затвердити пакет.

Якщо усі процедури та підпис президента Джо Байдена відбудуться без зволікань, то вже з травня Україна зможе отримати перші партії допомоги, які зараз так потрібні на фронті.

Пакет допомоги Україні у США заблокували ще на початку жовтня 2023 року.

Ще деякий час США могли надавати Україні невеликі партії військової підтримки. Але вже навесні стало зрозуміло, що без американських грошей та зброї Київ опинився у критичній ситуації, на фронті тим часом виник величезний дефіцит.

Що ухвалила Палата представників для України

Палата представників 20 квітня ухвалила пакет допомоги для України, Ізраїлю і Тайваню (і загалом усього Тихоокеанського регіону) від республіканського спікера Майка Джонсона.

Сам Джонсон, який перед призначенням неодноразово висловлювався на підтримку України, багато місяців фактично блокував винесення на розгляд допомоги через складну ситуацію в Республіканській партії та позицію Дональда Трампа.

Ще з лютого в Палаті перебував проголосований Сенатом законопроєкт, в якому поєднувались понад 60 мільярдів для України з допомогою для Ізраїля та Тайваню.

Джонсон не виносив його на голосування, документ критикував як він сам, так і його колеги з партії із так званого "протрампістського крила".

Сам Трамп кілька разів казав, що Україні не можна давати гроші, а тільки надати у формі позики.

Зрештою після тривалих перемовин (до Трампа на перемовини приїздив навіть керівник МЗС Британії Девід Кемерон), а також після масованого ракетно-дронового удару Ірану по Ізраїлю 14 квітня, справа зрушила з мертвою точки.

15 квітня Майк Джонсон, який відомий своєю прихильністю до Ізраїлю, запропонував розбити єдиний законопроєкт на чотири частини та проголосувати їх окремо, хоча і як єдиний пакет допомоги.

Це дало змогу різним групам серед республіканців та демократів підтримувати питання, які їм ближчі, і таким чином загалом отримати позитивний результат.

"Український" законопроєкт передбачає асигнування у розмірі $60,8 млрд. в частині допомоги Україні та регіональним партнерам для протидії Росії. Левову частку цих грошей освоїть американський військово-промисловий комплекс.

Оборонні видатки складають 49,9 млрд доларів: $23,2 млрд - поповнення товарів оборонного призначення та послуг, наданих Україні; $11,3 млрд - поточні американські операції в регіоні; $13,8 млрд. - закупівля сучасних оборонних систем, товарів та послуг.

Ще $9,5 млрд передбачені на економічну допомогу Україні, а $7,849 млрд - на економічну допомогу Україні, що може включати пряму бюджетну підтримку (окрім відшкодування пенсій).

Саме останні понад 7 мільярдів виділяються у формі позики, щоправда, влада США може її списати.

Також у проєкті міститься вимога до президента надати Україні далекобійні ракети ATACMS.

В окремих законопроєктах щодо Ізраїлю йдеться про 26 млрд, а Тайваню та всього регіону - 8 мільярдів.

Четвертий проєкт з пакета - додаткові заходи для протидії ворогам і зміцнення національної безпеки. Тут також йдеться про можливу конфіскацію активів Росії та направлення грошей на допомогу Україні.

До останнього моменту були сумніви, чи зуміють радикальні трампісти серед республіканців зірвати голосування чи навіть спробувати відставити Майка Джонсона.

Проте їм це зробити не вдалося, так само як і завалити проєкт правками, які могли б зірвати його ухвалення.

Що далі

Тепер весь пакет з чотирьох проєктів має затвердити Сенат. Спочатку очікувалось, що він мав зібратись після перерви 29 квітня.

Але спікер Сенату демократ Чак Шумер вже оголосив, що засідання для схвалення допомоги відбудеться вже 23 квітня. Потім свій підпис має поставити президент Джо Байден.

У будь-якому разі, допомога для України має бути остаточно розблокована не пізніше кінця квітня.

У Пентагоні вже заявили, що без зволікань відправлять нові партії зброї Україні щойно Конгрес розблокує пакет допомоги.

Як і чому блокували допомогу Україні

Попередній фінансовий рік у США завершився 30 вересня і відтоді допомога для України зависла.

Планувалося, що перший великий пакет підтримки на рік буде частиною закону про тимчасове фінансування уряду США, який мали схвалити 1 жовтня 2023 року. Там для України передбачали 24 мільярди доларів.

За тиждень до цього до США приїздив Володимир Зеленський, але вже тоді стало зрозуміло, що безумовна підтримка України завершується.

Низка важливих зустрічей з представниками республіканців показала, що там не налаштовані швидко ухвалювати допомогу Україні.

1 жовтня після суперечок Палата представників ухвалила перехідний бюджет, але грошей для України в ньому не виявилося.

Влада запевняла, що це тимчасово, але ситуація тільки погіршувалась.

4 жовтня голову палати Кевіна Маккартні відправили у відставку, у тому числі через підозри, що він може проштовхнути українське питання.

Обрання спікера, як і питання грошей для України, зависло.

20 жовтня Джо Байден направив запит на фінансування України - він об'єднав допомогу Україні, Ізраїлю, Тайваню і питання кордону з Мексикою.

Вже 25 жовтня республіканці обрали Майка Джонсона спікером Палати представників і здавалося, що справа може зрушити з місця.

Але почалася тяганина, в якій величезну роль грав Дональд Трамп. Джонсон постійно мав балансувати між крилами республіканців, зокрема і трампістів, щоб його не звільнили як попередника.

Українське питання стало заручником президентської кампанії, яка вже фактично тоді стартувала.

Демократи та республіканці загрузли у тривалих суперечках про кордон з Мексикою та біженців. Це питання стало частиною пакета, в якому йшла допомога Україні.

Голосувати його мали вже у грудні, перед цим виступити перед конгресменами мав навіть Володимир Зеленський. Але заплановане на 6 грудня голосування зірвалося, а конгресмени пішли на різдвяні канікули.

На початку лютого Сенат погодив новий пакет підтримки і направив його на схвалення Палаті представників. Вона вийшла з канікул у лютому, але за Україну одразу не взялися - тривали суперечки та перемовини щодо кордону.

Тоді здавалося, що прихильники України навіть можуть спробувати обійти спікера Джонсона та винести пакет допомоги за спеціальною процедурою, але цього не сталося.

У березні в Палаті представників заговорили про розробку своїх документів, але потім всі пішли на великодні канікули.

На початку квітня здавалося, що ситуація зайшла в глухий кут і виходу з неї немає - республіканці просто не хотіли розблокувати українське питання під різними приводами.

Ситуація дійшла до краю - вже наміть голова МЗС Британії Девід Кемерон з'їздив до Трампа, де серед іншого говорили і про розблокування української допомоги.

Що саме вплинули на ситуацію, достеменно сказати важко, але активізація дипломатичних перемовин з Трампом на фоні нападу Ірану на Ізраїль 14 квітня пришвидшила процеси.

Вже 15 квітня Майк Джонсон, який мав особисту зустріч із Трампом, заявив про новий підхід до допомоги і розділення його на чотири пакети. А 17 квітня він вже зареєстрував усі документи які й проголосували цієї суботи.

Проте Україна втратила багато часу. Ситуація на фронті з постачанням стала критичною, особливо з ракетами для ППО та боєприпасами. У справу постачань Україні активніше доєдналися країни ЄС, проте закрити всі прогалини в постачаннях так і не вдалось.

США за цей час змогли "нашкребти" кілька невеликих пакетів допомоги у грудні 2023-го та березні 2024 року.