Пентагон готовий одразу відправити Україні військовий пакет після голосування в Конгресі

У Пентагоні заявили, що готові оперативно відправити Україні пакет військової допомоги після того, як Конгрес США схвалить відповідний законопроєкт.

Про це заявив речник Пентагону Пат Райдер, слова якого наводить журналіст "Голосу Америки" Остап Яриш, повідомляє "Європейська правда".

Він також розповів, що цей пакет, зокрема, включатиме засоби протиповітряної оборони.

"Так само, як ми робили в минулому, ми можемо діяти протягом декількох днів... Пакет допомоги, ймовірно, включатиме такі речі, як протиповітряна оборона та артилерійські засоби", - зазначив Райдер.

Нагадаємо, Палата представників США 19 квітня провела процедурне голосування за чотири законопроєкти про іноземну допомогу, зокрема й Україні, що дозволяє пізніше винести їх на розгляд Палати.

Голосування за пакет законопроєктів в Палаті представників очікується в суботу, 20 квітня.

У цей день члени палати розглянуть усі поправки, які напередодні пройшли процедурний комітет, і після цього виноситимуть по черзі кожен законопроєкт на голосування.