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АНАЛІТИКА

Палата представників США зробила крок до схвалення нової допомоги Україні

 

Палата представників США 19 квітня провела процедурне голосування за чотири законопроєкти про іноземну допомогу, зокрема й Україні, що дозволяє пізніше винести їх на розгляд Палати.

Про це повідомляє "Європейська правда".

За підтримку процедури проголосували 316 членів нижньої палати Конгресу США, проти висловились 94. Для ухвалення рішення було достатньо простої більшості у 218 голосів.

Ця процедура дозволяє винести на розгляд Палати представників чотири законопроєкти про іноземну допомогу та протидію Росії, Ірану та Китаю - що, як повідомлялось, відбудеться у суботу, 20 квітня.

У цей день члени палати розглянуть усі поправки, які напередодні пройшли процедурний комітет, і після цього по черзі винесуть законопроєкти на голосування.

До "українського" пакета допустили чотири поправки, дві з яких пропонують узагалі виключити невійськову допомогу Україні, ще одна, авторства трампістки Марджорі Тейлор Грін, - має замінити всі суми в пакеті на нулі, і ще одна - не дозволяє витрачати економічну допомогу на урядові зарплати.

Нагадаємо, пакет проєктів, який включає підтримку України, спікер Палати представників Майк Джонсон вніс у середу, він передбачає виділення близько 61 мільярда доларів на допомогу Україні й союзникам.

У разі проходження в Палаті представників чотири законопроєкти вирушать до Сенату єдиним пакетом. Його остаточне затвердження завершиться після підписання президентом США Джо Байденом.
Ключові теги: США
 

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