Україна отримає від ЄІБ EUR560 млн для проєктів в енергетиці та відновленні житла

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль підписав меморандум із главою Європейського інвестиційного банку (ЄІБ) Надією Кальвіно, згідно з яким Україна отримає EUR560 млн для проєктів в енергетиці та відновленні житла.

"Цьогоріч Україна отримає 560 млн євро для проєктів в енергетиці, транспортній інфраструктурі, відновленні житла, а також на проєкти, які підтримають наше економічне відновлення та український бізнес. Відповідний меморандум підписали з головою ЄІБ Надією Кальвіно", - написав Шмигаль у телеграм-каналі в п'ятницю.

Глава українського уряду наголосив, що планується прискорити роботу над поточними проєктами, а також сфокусуватися на підготовці нових інвестицій ЄІБ у критичні державні та приватні ініціативи.

"Меморандум сприятиме швидкому відновленню України та наблизить нас до Європейського Союзу. Вдячні за стійку та постійну підтримку Європейського інвестиційного банку", - підсумував він.