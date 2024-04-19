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Комітет Палати представників схвалив законопроєкти про допомогу іноземним державам, зокрема й Україні
11:06 19.04.2024 |
Комітет із регламенту Палати представників США пізно ввечері у четвер схвалив пакет законопроєктів про допомогу іноземним державам, серед яких і Україна.
Як передає Укрінформ, за відповідне рішення проголосували 9 конгресменів, повідомляє The Hill.
Видання зазначає, що зазвичай під час голосувань як у комітеті, так і в залі члени партії більшості підтримують запропоновані ініціативи, а законодавці партії меншості голосують проти неї. Однак у цьому випадку рішення підтримали як республіканці, так і демократи. Троє республіканців-консерваторів проголосували проти.
Це рішення дає змогу повному складу Палати представників проголосувати за початок дебатів щодо трьох законопроєктів про допомогу іноземним державам (Ізраїлю, Україні та союзникам в Індо-Тихоокеанському регіоні) та четвертого документа, який включає інші пріоритети національної безпеки США, такі як потенційна заборона соцмережі TikTok.
Голосування щодо відповідних законопроєктів у залі очікується ввечері у суботу, 20 квітня.
Як повідомлялося, Комітет з питань асигнувань Палати представників Конгресу США представив законопроєкт, що передбачає «надзвичайні додаткові асигнування у зв'язку з ситуацією в Україні та на покриття відповідних витрат протягом фінансового року, що закінчується 30 вересня 2024 року, а також на інші цілі».
Відповідно до документа, на ці потреби буде виділено 60,84 млрд доларів, з яких 23,2 млрд доларів буде використано на поповнення американських озброєнь, запасів і засобів захисту.
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