Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Британія виділила £150 мільйонів на зміцнення енергетичного сектору України

 

Велика Британія виділила майже 150 млн фунтів стерлінгів на зміцнення українського енергетичного сектору.

Про це заявив постійний представник Великої Британії при ОБСЄ Нілл Голланд на засіданні Постійної ради цієї організації у четвер у Відні, передає кореспондент Укрінформу.

"Російські атаки вкотре не змогли зламати український дух. І Україна не залишиться наодинці з цими викликами. Велика Британія активізує зусилля на підтримку України і виділила майже 150 млн фунтів стерлінгів на зміцнення українського енергетичного сектору", - сказав він.

Голланд наголосив, що Британія продовжить працювати з партнерами з G7+, щоб допомогти Україні відновити, захистити та розбудувати свою енергетичну систему.

"Велика Британія прагне надати Україні підтримку, необхідну для її самозахисту та витіснення Росії з суверенної території України. Це єдиний шлях до справедливого і тривалого миру", - заявив британський посол в ОБСЄ.

У своєму виступі він також засудив бомбардування Росією українських міст та енергетичної інфраструктури, що відбувається з "повною зневагою до людського життя і міжнародних норм і законів, яких Росія обіцяла дотримуватися".

Як повідомляв Укрінформ, у ніч проти 11 квітня Росія здійснила масований ракетний удар по енергосистемі України. У результаті Трипільську ТЕС, яка розташована під Києвом, повністю зруйновано.
Ключові теги: Британія
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 39,6037
  0,0586
 0,15
EUR
 1
 42,2789
  0,2227
 0,53

Курс обміну валют на сьогодні, 11:13
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,4537  0,11 0,28 39,9930  0,10 0,24
EUR 42,1926  0,09 0,20 42,9974  0,11 0,25

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,7600  0,25 0,63 39,8100  0,26 0,66
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес