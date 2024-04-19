Британія виділила £150 мільйонів на зміцнення енергетичного сектору України

Велика Британія виділила майже 150 млн фунтів стерлінгів на зміцнення українського енергетичного сектору.

Про це заявив постійний представник Великої Британії при ОБСЄ Нілл Голланд на засіданні Постійної ради цієї організації у четвер у Відні, передає кореспондент Укрінформу.

"Російські атаки вкотре не змогли зламати український дух. І Україна не залишиться наодинці з цими викликами. Велика Британія активізує зусилля на підтримку України і виділила майже 150 млн фунтів стерлінгів на зміцнення українського енергетичного сектору", - сказав він.

Голланд наголосив, що Британія продовжить працювати з партнерами з G7+, щоб допомогти Україні відновити, захистити та розбудувати свою енергетичну систему.

"Велика Британія прагне надати Україні підтримку, необхідну для її самозахисту та витіснення Росії з суверенної території України. Це єдиний шлях до справедливого і тривалого миру", - заявив британський посол в ОБСЄ.

У своєму виступі він також засудив бомбардування Росією українських міст та енергетичної інфраструктури, що відбувається з "повною зневагою до людського життя і міжнародних норм і законів, яких Росія обіцяла дотримуватися".

Як повідомляв Укрінформ, у ніч проти 11 квітня Росія здійснила масований ракетний удар по енергосистемі України. У результаті Трипільську ТЕС, яка розташована під Києвом, повністю зруйновано.