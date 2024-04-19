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Стів Джобс
Британія виділила £150 мільйонів на зміцнення енергетичного сектору України
09:49 19.04.2024 |
Велика Британія виділила майже 150 млн фунтів стерлінгів на зміцнення українського енергетичного сектору.
Про це заявив постійний представник Великої Британії при ОБСЄ Нілл Голланд на засіданні Постійної ради цієї організації у четвер у Відні, передає кореспондент Укрінформу.
"Російські атаки вкотре не змогли зламати український дух. І Україна не залишиться наодинці з цими викликами. Велика Британія активізує зусилля на підтримку України і виділила майже 150 млн фунтів стерлінгів на зміцнення українського енергетичного сектору", - сказав він.
Голланд наголосив, що Британія продовжить працювати з партнерами з G7+, щоб допомогти Україні відновити, захистити та розбудувати свою енергетичну систему.
"Велика Британія прагне надати Україні підтримку, необхідну для її самозахисту та витіснення Росії з суверенної території України. Це єдиний шлях до справедливого і тривалого миру", - заявив британський посол в ОБСЄ.
У своєму виступі він також засудив бомбардування Росією українських міст та енергетичної інфраструктури, що відбувається з "повною зневагою до людського життя і міжнародних норм і законів, яких Росія обіцяла дотримуватися".
Як повідомляв Укрінформ, у ніч проти 11 квітня Росія здійснила масований ракетний удар по енергосистемі України. У результаті Трипільську ТЕС, яка розташована під Києвом, повністю зруйновано.
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