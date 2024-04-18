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АНАЛІТИКА

Розвідка назвала втрати росіян після удару по аеродрому у Джанкої

 

Внаслідок удару по військовому аеродрому у Джанкої було знищено або критично пошкоджено низку засобів протиповітряної оборони росіян. Також вражено пункт управління ППО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки Міноборони у Telegram.

Як зазначає розвідка, внаслідок успішної операції українських військ 17 квітня на військовому аеродромі міста Джанкой у Криму знищено або критично пошкоджено:

* 4 пускові установки ЗРК С-400;
* 3 радіолокаційні станції;
* пункт управління засобами ППО;
* апаратура спостереження за повітряним простором "Фундамент-М".

ГУР додає, що кількість уражених або знищених об'єктів авіації ворога та чисельність втрат серед особового складу російської окупаційної армії уточнюється.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: Росія
 

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