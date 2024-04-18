Розвідка назвала втрати росіян після удару по аеродрому у Джанкої

Внаслідок удару по військовому аеродрому у Джанкої було знищено або критично пошкоджено низку засобів протиповітряної оборони росіян. Також вражено пункт управління ППО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки Міноборони у Telegram.

Як зазначає розвідка, внаслідок успішної операції українських військ 17 квітня на військовому аеродромі міста Джанкой у Криму знищено або критично пошкоджено:

* 4 пускові установки ЗРК С-400;

* 3 радіолокаційні станції;

* пункт управління засобами ППО;

* апаратура спостереження за повітряним простором "Фундамент-М".

ГУР додає, що кількість уражених або знищених об'єктів авіації ворога та чисельність втрат серед особового складу російської окупаційної армії уточнюється.