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Розвідка назвала втрати росіян після удару по аеродрому у Джанкої
13:22 18.04.2024 |
Внаслідок удару по військовому аеродрому у Джанкої було знищено або критично пошкоджено низку засобів протиповітряної оборони росіян. Також вражено пункт управління ППО.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки Міноборони у Telegram.
Як зазначає розвідка, внаслідок успішної операції українських військ 17 квітня на військовому аеродромі міста Джанкой у Криму знищено або критично пошкоджено:
* 4 пускові установки ЗРК С-400;
* 3 радіолокаційні станції;
* пункт управління засобами ППО;
* апаратура спостереження за повітряним простором "Фундамент-М".
ГУР додає, що кількість уражених або знищених об'єктів авіації ворога та чисельність втрат серед особового складу російської окупаційної армії уточнюється.
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