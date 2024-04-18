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АНАЛІТИКА

Посол розкрила деталі підтримки України, яку розгляне Конгрес США

 

Посол у США Оксана Маркарова розкрила деталі законопроєкту стосовно підтримки України Сполученими Штатами, який, як очікують, після багатьох місяців затримки у суботу розгляне Палата представників американського Конгресу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на роз'яснення Маркарової.

У цілому законопроєкт, внесений спікерм Майкром Джонсоном, передбачає асигнування у розмірі $60,8 млрд в частині допомоги Україні та регіональним партнерам для протидії Росії.

У тому числі, оборонні видатки у розмірі $49,9 млрд, зокрема:

* $23,2 млрд - поповнення товарів оборонного призначення та послуг, наданих Україні;

* $11,3 млрд - поточні американські операції в регіоні;

* $13,8 млрд - закупівля сучасних оборонних систем, оборонних товарів та послуг;

* $1,6 млрд зовнішнього військового фінансування (FMF) для задоволення потреб України та інших регіональних партнерів.

Також передбачене таке фінансування:

* $26 млн - для забезпечення нагляду та підзвітності допомоги та обладання, наданого Україні;

* $5 млн Державному департаменту для адміністрування оборонної допомоги;

* $300 млн на допомогу Україні у захисті її кордонів та просуванні верховенства права;

* $100 млн на підтримку програм з розмінування, боротьби з тероризмом та нерозповсюдженням зброї масового знищення.

Також передбачено $9,5 млрд на економічну допомогу Україні та країнам, що постраждали від вторгнення Росії в Україну:

* $7,849 млрд на економічну допомогу Україні, що може включати пряму бюджетну підтримку - окрім відшкодування пенсій;

* $1,575 млрд на інші види економічної допомоги Україні та постраждалим країнам;

* $25 млн Офісу перехідних ініціатив USAID для підтримки України та країн, постраждалих від російського вторгнення;

* $50 млн для реагування на ситуацію у сфері глобальної продовольчої безпеки.

Також передбачено виділення:

* $149 млн Національній адміністрації з ядерної безпеки США для реагування на ситуації, пов'язані з ядерною безпекою в Україні;

* $481 млн Міністерству охорони здоров'я і соціальних служб США на допомогу українцям, які отримали гуманітарний пароль в США через програму U4U.

Крім того, законопроєкт передбачає виділення додаткового фінансування, що буде використано у тому числі для надання допомоги Україні та реагування на ситуацію в Україні, пов'язаній з російським вторгненням, зокрема:

* $60 млн на дипломатичні програми;
* $8 млн Офісу Генерального інспектора Держдепу;
* $39 млн на операційні видатки USAID;
* $10 млн Офісу Генерального інспектора USAID;
* $98 млн Міністерству енергетики США для придбання для розвитку та виробництва радіоактивних ізотопів.

Крім того в тексті:

* Посилюється нагляд через вимоги моніторингу;

* Вимагається від партнерів і союзників надавати співмірні витратам обсяги допомоги;

* Передбачається укладення угоди з урядом України про повернення коштів, наданих на економічну підтримку;

* Збільшуються ліміти в рамках механізму PDA.

Як повідомлялось, спікер Палати представників Майк Джонсон у середу вніс окремі законопроєкти про допомогу американським союзникам, зокрема й Україні, а також анонсував окрему ініціативу про захист кордону США й Мексики та протидію Росії, Китаю й Ірану.

"Український" пакет передбачає виділення близько 61 мільярди доларів на допомогу Україні й союзникам. Фінальне голосування за законопроєкти має відбутись до вечора суботи, 20 квітня.

Президент США Джо Байден висловив готовність підписати в разі схвалення Конгресом законопроєкти, які вніс Майк Джонсон.
Ключові теги: США
 

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