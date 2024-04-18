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Байден пообіцяв негайно підписати закон про допомогу Україні
23:43 17.04.2024 |
Президент США Джо Байден висловив рішучу підтримку законопроєктів, які сьогодні оприлюднив Комітет Палати представників Конгресу США з питань асигнувань - про виділення фінансової допомоги України, Ізраїлю та Індо-Тихоокеанського регіону.
"Я рішуче підтримую цей пакет, спрямований на те, щоб забезпечити критично важливу підтримку Ізраїлю та Україні, надати вкрай необхідну гуманітарну допомогу палестинцям у Газі та зміцнити безпеку та стабільність в Індійсько-Тихоокеанському регіоні. Ізраїль стикається з безпрецедентними нападами з боку Ірану, а Україна стикається з бомбардуваннями з боку Росії, які різко посилилися за останній місяць", - йдеться в заяві Байдена, оприлюдненій на сайті Білого дому.
Президент США наголосив, що Палата представників "має ухвалити пакет цього тижня", а Сенат, своєю черго, має негайно послідувати за ними. "Я негайно підпишу цей закон, щоб надіслати світові повідомлення: ми підтримуємо наших друзів і не дозволимо Ірану чи Росії досягти успіху", - заявив Байден.
Голосування у Конгресі заплановане на 20 квітня
Оприлюднені законодавчі ініціативи передбачають виділення 60,84 мільярда доларів Україні для протидії військовій агресії РФ. На підтримку Ізраїлю пропонується виділити 26,38 мільярда доларів, а Індо-Тихоокеанського регіону - 8,12 мільярда доларів.
Спікер Палати представників Майк Джонсон заявив, що голосування щодо цих документів відбудеться увечері 20 квітня. Якщо Палата представників ухвалить окремі законопроєкти, їх також має схвалити верхня палата Конгресу - Сенат, у якому більшість мають демократи, а лише тоді - підписати президент США Джо Байден.
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