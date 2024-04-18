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АНАЛІТИКА

Проєкт Джонсона передбачає $61 млрд для України та союзників і вимогу передати ATACMS

 

Законопроєкт про додаткове фінансування для України, підготовлений спікером Палати представників США Майком Джонсоном, передбачає виділення близько 61 мільярди доларів на допомогу Україні й союзникам і поповнення запасів американської армії.

Про це повідомляє "Європейська правда", яка ознайомилась із текстом документа.

Законопроєкт передбачає виділення майже 28 мільярдів доларів на всі операції, пов'язані з військовою допомогою США Україні.

* Із них майже 13,8 мільярда доларів до 30 вересня 2025 року скеровуються на програму Ukraine Security Assistance Initiative, за якою Пентагон підписує контракти з американськими оборонними компаніями для надання Києву нового озброєння та обладнання.

* Ще трохи більш як 13,4 мільярда доларів можуть скеровуватись на заміну й ремонт переданого Україні озброєння, а також для фінансування навчання українців.

* Додатково за програмою Foreign Military Financing, яка передбачає виділення грантів на купівлю зброї у виробників, проєкт Джонсона закладає 1,6 мільярда доларів.

Окреме положення законопроєкта передбачає, що адміністрація Джо Байдена має "якнайшвидше" передати Україні далекобійні ракети ATACMS. Водночас президент США може відкласти це рішення, якщо воно "буде шкодити інтересам національної безпеки США".

Що стосується економічної допомоги, то законопроєкт передбачає виділення 7,85 мільярда доларів у вигляді кредитів до 30 вересня 2025 року.

* Серед умов витрат цих коштів - заборона виплат пенсій.

* Водночас після листопада 2024 року президент США зможе списати 50% заборгованості за цими кредитами, а з 1 січня 2026 року - 100% заборгованості за умови, якщо це рішення підтримає Конгрес.

Законопроєкт Джонсона містить низку вимог до адміністрації Байдена стосовно звітності.

* Протягом 30 днів після ухвалення адміністрація має надати Конгресу звіт про всю зброю та пов'язане фінансування, яку США надали Україні з 24 лютого 2022 року. А протягом 60 днів - звіт про те, як здійснювався контроль за обліком зброї.

* Крім того, протягом 45 днів Конгрес США має отримати від адміністрації Байдена "стратегія підтримки України", яка повинна бути багаторічною та містити перелік "конкретних цілей", які адміністрація прагне досягти.

Нагадаємо, голосування за цей законопроєкт у Палаті представників США очікується 20 квітня. У разі схвалення його має прийняти Сенат і підписати президент Байден.
 

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