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АНАЛІТИКА

Топ-100 людей Time. Там немає Зеленського, але є Єрмак

22:07 17.04.2024 |

Політика

 

Глава Офісу президента України Андрій Єрмак увійшов до списку 100 найвпливовіших людей 2024 року за версією журналу Time.

Єрмак став одним з найвпливовіших людей у категорії "Лідери". Крім нього, у списку, зокрема, Юлія Навальна, іранська активістка Наргес Мухаммаді, прем'єр-міністри Польщі та Італії Дональд Туск і Джорджа Мелоні, губернатор Каліфорнії Гевін Ньюсом та інші.

"Ранні кадри варварського вторгнення Росії в Україну можна визначити як зняте самим президентом Володимиром Зеленським відео на вулицях Києва. Послання Зеленського в оточенні своєї команди було чітким: керівництво України нікуди не дінеться. Прямо за ним того вечора стояв його видатний радник Андрій Єрмак - людина, яка відігравала центральну роль у забезпеченні роботи уряду", - написав у журналі колишній генсек НАТО Андерс фог Расмуссен.

"Після повномасштабного вторгнення він доніс послання Зеленського до всього світу, створивши потужну мережу друзів України, від Заходу до Глобального Півдня, об'єднуючи їх довкола різних питань - від санкцій до довкілля", - зазначив він.

"Я був свідком цього під час нашої роботи над гарантіями безпеки для України, що привела до укладення низки двосторонніх угод із союзниками. Наша робота зараз зосереджена на вступі України до НАТО та ЄС", - написав також він.

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За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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