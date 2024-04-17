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В Україні вироблятимуть компоненти малих модульних реакторів
10:48 17.04.2024 |
В Україні вироблятимуть компоненти малих модульних реакторів. НАЕК "Енергоатом" та Holtec International підписали відповідну угоду.
Про це повідомили у пресслужбі Міністерства енергетики.
"Угода передбачає створення в Україні потужностей для виробництва та виготовлення ядерних систем, конструкцій і компонентів для малих модульних реакторів, систем зберігання та транспортування відпрацьованого ядерного палива, а також охоплює інші потреби застосування атомної енергії в Україні та інших країнах регіону", - розповіли у відомстві.
Документ у присутності міністра енергетики Германа Галущенка підписали в.о. голови правління НАЕК "Енергоатом" Петро Котін і президент та генеральний директор Holtec International Кріс Сінгх.
Котін подякував Holtec за успішну багаторічну співпрацю.
"Ця угода важлива не лише для Енергоатому, а й для всієї енергетичної галузі України та вітчизняної економіки. Це перший крок до посилення співпраці упродовж багатьох років. Створення в країні виробничих потужностей для атомної енергетики сприятиме не тільки зміцненню енергетичної безпеки країни, але й дозволить Україні стати світовим лідером у низці напрямів розвитку атомної енергетики", - зазначив він.
Кріс Сінгх своєю чергою закликав Конгрес США допомогти дружньому українському народу:
"Підписанню цієї Угоди передував руйнівний удар росії минулого четверга по електростанції, яка постачає електроенергію Київській області. Українська оборона, ослаблена бездіяльністю Конгресу щодо законопроєкту про фінансову допомогу постраждалій країні, не змогла зупинити більше третини безпілотників і ракет, які зруйнували електростанцію.
Відновлення енергетичної інфраструктури країни має розпочатися зараз, щоб зупинити намагання путіна повністю знищити енергетичні потужності України", - переконаний президент та генеральний директор Holtec International.
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