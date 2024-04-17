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ПАРЄ підтримала вступ Косова до організації переконливою більшістю голосів
22:02 16.04.2024 |
Частково визнане Косово наблизилося до того, щоби прорвати блокаду щодо свого членства у міжнародних організаціях.
У Раді Європи відбулося одне з ключових голосувань щодо вступу Косова до організації.
Як повідомляє "Європейська правда", на засіданні Парламентської асамблеї Ради Європи цей крок підтримала абсолютна більшість депутатів.
ПАРЄ одна за одною, абсолютною більшістю відхилила усі поправки до рішення, які подали сербські парламентарі, після чого асамблея ухвалила рішення.
За вступ Косова до Ради Європи проголосував 131 депутат, проти - 29, ще 11 утрималися. Зал ПАРЄ зустрів рішення оплесками.
Це голосування не завершує процедуру. Щоби Косово стало членом організації, фінальне рішення має ухвалити Комітету міністрів РЄ двома третинами голосів. Утім, на попередніх голосуваннях в КМРЄ була необхідна кількість голосів "за". Як повідомляла ЄвроПравда, очікується, що КМРЄ ухвалить рішення вже в середині травня. Детальніше - в статті "Капкан для проросійської Сербії".
Як відомо, низка держав Ради Європи, включно з Україною, не визнають незалежність Косово, однак доповідачка ПАРЄ Теодора Бакояніс наполягає, що членство Косова не змушує їх до такого визнання. Попри ці запевнення, для Косова членство у Раді Європи стане надважливим кроком для міжнародного визнання.
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