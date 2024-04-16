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Зеленський підписав закон про посилення мобілізації
Президент Володимир Зеленський підписав закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку".
Документ повернуто з підписом президента 16 березня, свідчить інформація на сторінці відповідного законопроєкту №10449 на сайті парламенту.
Верховна Рада ухвалила його у другому читанні та в цілому 11 квітня.
Під час розгляду проєкту закону було підтримано правку Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки про виключення із законопроєкту норми про демобілізацію військовослужбовців після 36 місяців служби.
Зокрема, законопроєкт №10449 передбачає зміни щодо процесів мобілізації і демобілізації, покарання для ухилянтів, базової військової служби, права на відстрочку, а також запроваджує нові обовʼязки військовозобовʼязаних.
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