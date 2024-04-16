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АНАЛІТИКА

Україна зможе бити за лінією фронту: Норвегія обіцяє F-16 із найновішим озброєнням

 

Коаліція винищувачів передасть Україні "значну кількість" літаків F-16. Вони будуть оснащені найновішим озброєнням та зможуть бити за лінією фронту.

Про це сказав міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде, повідомляє РБК-Україна з посиланням на спільний брифінг з головою МЗС України Дмитром Кулебою.

"Я переконаний, що Україна має посилювати і свій ударний потенціал, завдавати ударів за лінією фронту. І це одна з причин чому ми дуже раді долучитися до коаліції щодо F-16, де ми будемо передавати норвезькі F-16, які оновлені, які в хорошій формі", - сказав він.

За його словами, Норвегія разом з данськими й нідерландськими колегами проводить підготовку українських пілотів. "І, можливо, там будуть навіть більш дальні ударні можливості, які зараз дуже важливі для України", - додав він.

Відповідаючи на питання РБК-Україна щодо кількості літаків, Ейде зазначив, що Норвегія співпрацює зараз із Данією, із Нідерландами, зі Сполученим Королівством.

"Там буде значна кількість. Коли ви питаєте скільки буде від Норвегії (F-16- ред.), не можу вам сказати точну кількість, бо там в тому числі й літаки які оновлені, в кращій бойовій формі і деякі фюзеляжі, які можна використовувати для ремонту в тому числі. Буду тут обережним. Не скажу точну кількість", - сказав він.

Ейде повідомив, що має досвід в обороні і знає, що F-16 - дуже потужна платформа і все залежить від того як її оснастити.

"Бо це дуже просунута технологічна платформа, але головне ще і система озброєння, яку можна навісити на платформу. Тому разом як система це буде доволі значний внесок. Тому літаки, які будуть у льотній здатності, вони будуть із найновішим озброєнням", - додав міністр.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: Норвегія
 

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