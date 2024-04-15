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Суд виправдав скандального топприкордонника у справі про незадекларований маєток
17:45 15.04.2024 |
Вищий антикорупційний суд виправдав генерал-майора Державної прикордонної служби Сергія Мула, якого обвинувачували в недостовірному декларуванні. Про це повідомила пресслужба ВАКС.
За версією слідства, Мул у декларації за 2021 рік не вказав будинок у Борисполі. Хоча він і не введений в експлуатацію, є придатним для проживання: його сім'я жила там упродовж 2020 року. Вартість цього об'єкту незавершеного будівництва становить понад 1,5 млн грн.
Обвинуваченому інкримінували ч. 1 ст. 366-2 КК України - умисне внесення суб'єктом декларування завідомо недостовірних відомостей до декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.
Суд визнав докази сторони обвинувачення недостатніми та виправдав генерала у зв'язку з відсутністю в його діях складу кримінального правопорушення. Вирок може бути оскаржений упродовж 30 днів.
Генерал Мул став відомим у 2023 році після публікації Українською правдою відео його спілкування з працівниками патрульної поліції. Восени 2022 року поліціянти зупинили автомобіль генерала посеред ночі під час комендантської години. Його намагались перевірити на стан алкогольного сп'яніння, але він відмовився проходити обстеження й погрожував поліціянту словами: "Принциповий? Ризикуйте!"
Після скандалу Мула звільнили з посади начальника Південного регіонального управління ДПСУ й перевели на посаду заступника директора Департаменту організації роботи, планування та контролю адміністрації ДПСУ в Києві.
Прізвище Мула також фігурувало у ще одному скандалі 2023 року, коли його підлегла пресофіцерка під час повномасштабного вторгнення поїхала до Парижа зустрічати Новий рік.
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