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АНАЛІТИКА

Нідерланди виділять Україні 4,4 мільярда євро допомоги на 2024-2026 роки

 

Уряд Нідерландів підтримав Весняний меморандум про виділення додаткових 4,4 млрд євро на військову та гуманітарну підтримку України на період 2024-2026 років.

Про це повідомили у пресслужбі нідерландського уряду, передає Суспільне.

"Додатково 4,4 млрд євро буде виділено на військову та гуманітарну підтримку України на період 2024-2026 років", - йдеться у повідомленні.

Також уряд Нідерландів виділить кошти для зміцнення власної оборони. Міністерство оборони країни отримуватиме додаткові 500 мільйонів євро з 2028 року, зокрема, на посилення ППО і закупівлю більшої кількості боєприпасів.

Як повідомлялося, у березні Марк Рютте анонсував, що Нідерланди у 2024 році виділять 2 млрд євро на військову підтримку України й це "не останній внесок" країни. За словами Рютте, це фінансування включає 250 млн євро на чеську ініціативу щодо закупівлі артилерійських снарядів.

Раніше повідомлялося, що Нідерланди виділять Україні у 2024 році пакет допомоги у розмірі у 2,5 млрд євро.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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