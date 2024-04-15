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Нідерланди виділять Україні 4,4 мільярда євро допомоги на 2024-2026 роки
15:54 15.04.2024 |
Уряд Нідерландів підтримав Весняний меморандум про виділення додаткових 4,4 млрд євро на військову та гуманітарну підтримку України на період 2024-2026 років.
Про це повідомили у пресслужбі нідерландського уряду, передає Суспільне.
"Додатково 4,4 млрд євро буде виділено на військову та гуманітарну підтримку України на період 2024-2026 років", - йдеться у повідомленні.
Також уряд Нідерландів виділить кошти для зміцнення власної оборони. Міністерство оборони країни отримуватиме додаткові 500 мільйонів євро з 2028 року, зокрема, на посилення ППО і закупівлю більшої кількості боєприпасів.
Як повідомлялося, у березні Марк Рютте анонсував, що Нідерланди у 2024 році виділять 2 млрд євро на військову підтримку України й це "не останній внесок" країни. За словами Рютте, це фінансування включає 250 млн євро на чеську ініціативу щодо закупівлі артилерійських снарядів.
Раніше повідомлялося, що Нідерланди виділять Україні у 2024 році пакет допомоги у розмірі у 2,5 млрд євро.
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