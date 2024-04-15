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Байден і конгресмени досягли консенсусу щодо допомоги Ізраїлю та Україні, заявив лідер демократів у Сенаті
08:50 15.04.2024 |
Лідер більшості в Сенаті Чак Шумер заявив, що між президентом США Джо Байденом і лідерами Конгресу під час недільної телефонної розмови був "консенсус" щодо того, що законодавцям необхідно вжити швидких заходів, щоб спрямувати допомогу Україні та Ізраїлю.
Як повідомляє ABC News, американський сенатор на пресконференції в Нью-Йорку висловив "надію", що цього тижня можна "щось зробити, щоб допомогти обом країнам".
Перед цим у неділю, 14 квітня, Байден поспілкувався з лідером більшості в Сенаті Шумером, спікером Палати представників Майком Джонсоном, лідером меншості в Палаті представників Гакімом Джеффрісом і лідером меншості в Сенаті Мітчем МакКоннеллом.
За словами Шумера, найкращий спосіб спрямувати допомогу Україні та Ізраїлю - це розглянути й ухвалити Палатою представників схвалену Сенатом додаткову програму національної безпеки, яка включає допомогу обом цим країнам. Йдеться про ухвалений Сенатом у лютому пакет на $95 млрд, який Джонсон досі не виніс на голосування.
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