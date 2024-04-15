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Німеччина надає Україні ще одну систему Patriot
07:32 15.04.2024 |
Уряд Німеччини на фоні ударів РФ по енергоструктурі України надасть Києву ще одну систему протиповітряної оборони Patriot Україні, про що повідомило міністерство оборони Німеччини в суботу, 13 квітня.
"Німеччина негайно передасть Україні ще одну вогневу одиницю Patriot для відбиття російських авіаударів. Він буде поставлений на додаток до систем ППО, які вже поставлені та ще плануються", - йдеться у повідомленні міноборони ФРН у соцмережі X.
Patriot для України надійде зі складів Бундесверу і має бути негайно переданий Києву, повідомили в міністерстві. Наразі Німеччина поставила Україні дві системи Patriot.
"Російський терор проти українських міст та інфраструктури країни завдає незмірних страждань", - зазначив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус (Boris Pistorius).
Зеленський подякував ФРН за допомогу
Президент України Володимир Зеленський у суботу повідомив, що мав "результативну розмову" з канцлером Німеччини Олафом Шольцом (Olaf Scholz).
"Вдячний канцлеру за рішення щодо постачання ще однієї додаткової системи Patriot в Україну та ракет до наявних систем ППО. Дякую, Олафе, за твоє лідерство! Це справжній вияв підтримки України в критичний для нас час. Закликаю всіх інших лідерів держав-партнерів наслідувати цей приклад", - зазначив Зеленський.
Нагадаємо, що останнім часом російська армія значно посилила ракетно-дронові атаки на об'єкти енергетичної інфраструктури України.
Через брак систем ППО російські ракети знищили Зміївську ТЕС 22 березня, а 11 квітня - Трипільську ТЕС на Київщині.
Речник Повітряних сил Збройних сил України (ЗСУ) Ілля Євлаш зазначив, що для захисту українських міст від російських атак потрібно 25 систем типу Patriot.
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