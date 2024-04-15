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АНАЛІТИКА

Німеччина надає Україні ще одну систему Patriot

 

Уряд Німеччини на фоні ударів РФ по енергоструктурі України надасть Києву ще одну систему протиповітряної оборони Patriot Україні, про що повідомило міністерство оборони Німеччини в суботу, 13 квітня.

"Німеччина негайно передасть Україні ще одну вогневу одиницю Patriot для відбиття російських авіаударів. Він буде поставлений на додаток до систем ППО, які вже поставлені та ще плануються", - йдеться у повідомленні міноборони ФРН у соцмережі X.

Patriot для України надійде зі складів Бундесверу і має бути негайно переданий Києву, повідомили в міністерстві. Наразі Німеччина поставила Україні дві системи Patriot.

"Російський терор проти українських міст та інфраструктури країни завдає незмірних страждань", - зазначив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус (Boris Pistorius).

Зеленський подякував ФРН за допомогу

Президент України Володимир Зеленський у суботу повідомив, що мав "результативну розмову" з канцлером Німеччини Олафом Шольцом (Olaf Scholz).

"Вдячний канцлеру за рішення щодо постачання ще однієї додаткової системи Patriot в Україну та ракет до наявних систем ППО. Дякую, Олафе, за твоє лідерство! Це справжній вияв підтримки України в критичний для нас час. Закликаю всіх інших лідерів держав-партнерів наслідувати цей приклад", - зазначив Зеленський.

Нагадаємо, що останнім часом російська армія значно посилила ракетно-дронові атаки на об'єкти енергетичної інфраструктури України.

Через брак систем ППО російські ракети знищили Зміївську ТЕС 22 березня, а 11 квітня - Трипільську ТЕС на Київщині.

Речник Повітряних сил Збройних сил України (ЗСУ) Ілля Євлаш зазначив, що для захисту українських міст від російських атак потрібно 25 систем типу Patriot.

За матеріалами: Deutsche Welle
 

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