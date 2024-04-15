Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Трамп припускає надання Україні допомоги у формі позики

 

Колишній президент США і кандидат на майбутніх виборах Дональд Трамп дав зрозуміти, що члени Республіканської партії готові погодити надання допомоги Україні, але якщо вона буде в формі позики. Про це він сказав у п'ятницю, 12 квітня, під час спільного виступу зі спікером Палати представників Майком Джонсоном, пише The Hill.

"Ми розглядаємо це просто зараз (...) і ми думаємо про те, щоб зробити це у формі кредиту, а не просто подарунка", - сказав він під час виступу у своєму маєтку Мар-а-Лаго у Флориді.

Водночас Трамп наполягає, що значний внесок у підтримку України мають зробити країни Європи. "Ми продовжуємо роздавати подарунки на мільярди і мільярди доларів, і ми розглянемо це, - заявив Трамп. - Але набагато важливішим для мене є той факт, що Європа має активізуватися, і вони мають дати гроші. Вони мають зрівняти рахунок. Якщо вони не зрівняють рахунок, я дуже засмучуся, тому що вони постраждають набагато більше, ніж ми".

Трамп протягом кількох місяців висловлював скептицизм щодо надання допомоги США Україні для протидії агресії РФ, стверджуючи, що підтримка України не є життєво важливим інтересом Америки і що Європа повинна надавати основну частину допомоги, нагадує видання. Його погляди мали великий вплив серед його однопартійців у Конгресі, що ускладнило схвалення надання допомоги Палатою представників, яка контролюється Республіканською партією.

У США не можуть погодити виділення допомоги Україні

Нагадаємо, Конгрес США з осені 2023 року не може погодити нову військову допомогу Україні. 13 лютого, після довгих перемовин, Сенат схвалив законопроєкт, який передбачає виділення понад 60 мільярдів доларів на підтримку України, 14,1 мільярда - на допомогу Ізраїлю, 4,83 мільярда - на підтримку партнерів в Індо-Тихоокеанському регіоні, включно з Тайванем.

Тепер цей документ має схвалити Палата представників, де, на відміну від Сенату, більшість мають республіканці. Спікер Палати представників Майк Джонсон раніше назвав законопроєкт "свідомо непрохідним".
За матеріалами: Deutsche Welle
Ключові теги: США
 

ТЕГИ

Курс НБУ на 12.04.2024
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 39,1676
  0,1444
 0,37
EUR
 1
 42,0190
  0,3426
 0,81

Курс обміну валют на сьогодні, 10:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,1389  0,12 0,32 39,6781  0,12 0,31
EUR 41,9130  0,08 0,19 42,7530  0,06 0,14

Міжбанківський ринок на 11.04.24, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,0550  0,02 0,05 39,0800  0,02 0,06
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес