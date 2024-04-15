Трамп припускає надання Україні допомоги у формі позики

Колишній президент США і кандидат на майбутніх виборах Дональд Трамп дав зрозуміти, що члени Республіканської партії готові погодити надання допомоги Україні, але якщо вона буде в формі позики. Про це він сказав у п'ятницю, 12 квітня, під час спільного виступу зі спікером Палати представників Майком Джонсоном, пише The Hill.

"Ми розглядаємо це просто зараз (...) і ми думаємо про те, щоб зробити це у формі кредиту, а не просто подарунка", - сказав він під час виступу у своєму маєтку Мар-а-Лаго у Флориді.

Водночас Трамп наполягає, що значний внесок у підтримку України мають зробити країни Європи. "Ми продовжуємо роздавати подарунки на мільярди і мільярди доларів, і ми розглянемо це, - заявив Трамп. - Але набагато важливішим для мене є той факт, що Європа має активізуватися, і вони мають дати гроші. Вони мають зрівняти рахунок. Якщо вони не зрівняють рахунок, я дуже засмучуся, тому що вони постраждають набагато більше, ніж ми".

Трамп протягом кількох місяців висловлював скептицизм щодо надання допомоги США Україні для протидії агресії РФ, стверджуючи, що підтримка України не є життєво важливим інтересом Америки і що Європа повинна надавати основну частину допомоги, нагадує видання. Його погляди мали великий вплив серед його однопартійців у Конгресі, що ускладнило схвалення надання допомоги Палатою представників, яка контролюється Республіканською партією.

У США не можуть погодити виділення допомоги Україні

Нагадаємо, Конгрес США з осені 2023 року не може погодити нову військову допомогу Україні. 13 лютого, після довгих перемовин, Сенат схвалив законопроєкт, який передбачає виділення понад 60 мільярдів доларів на підтримку України, 14,1 мільярда - на допомогу Ізраїлю, 4,83 мільярда - на підтримку партнерів в Індо-Тихоокеанському регіоні, включно з Тайванем.

Тепер цей документ має схвалити Палата представників, де, на відміну від Сенату, більшість мають республіканці. Спікер Палати представників Майк Джонсон раніше назвав законопроєкт "свідомо непрохідним".