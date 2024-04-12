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АНАЛІТИКА

Нідерланди виділили додатковий мільярд євро на військову допомогу Україні

 

Президент Володимир Зеленський під час телефонної розмови з нідерландським прем'єром Марком Рютте отримав від нього підтвердження, що Нідерланди виділили ще мільярд євро на військову допомогу Україні й 400 млн євро на відновлення.

Про це Зеленський написав у своєму Telegram-каналі, повідомляє "Європейська правда".

Зеленський зазначив, що кошти виділені додатково до зобов'язань у межах двосторонньої безпекової угоди.

"Щойно у телефонній розмові прем'єр-міністр Марк Рютте повідомив, що Нідерланди виділили ще мільярд євро на військову допомогу Україні й 400 млн на відновлення... Дякую, Марку, дякую, нідерландський народе! Це взірцевий приклад підтримки України", - зазначив Зеленський.

У розмові йшлося про спільну роботу з партнерами над пришвидшенням постачання снарядів для артилерії, амуніції й систем ППО, додав глава держави.

Зеленський розповів Рютте про підготовку Саміту миру у Швейцарії й запросив Нідерланди приєднатися. Вони також обговорили необхідні зусилля, щоб цей захід підтримали якнайбільше країн.

Рютте, зі свого боку, зазначив, що 1 млрд євро на військову підтримку буде виділено на додаток до вже узгоджених 2 млрд євро.

Також було вирішено, за словами Рютте, що Нідерланди виділять 3 мільярди євро на військову підтримку на наступний рік.

"Ми продовжимо робити все можливе, щоб разом з міжнародними партнерами швидше доставляти більше боєприпасів і зенітної зброї. Тут ми тісно співпрацюємо, зокрема, з Данією та Чеською Республікою. Україна повинна виграти цю битву. Заради своєї і нашої безпеки", - написав Рютте у Twitter (Х).

Станом на кінець лютого Нідерланди витратили загалом понад 2,8 мільярда євро на допомогу Україні.

Нідерландський уряд на 2024 рік заклав для України 2 мільярди євро військової підтримки, 295 мільйонів євро як внесок до Європейського фонду миру, 89 мільйонів євро на правосуддя й три мільйони євро на невійськову кіберпідтримку.
 

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