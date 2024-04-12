Кабмін ухвалив постанову про доплати у 70 тисяч військовим на передовій

Кабінет міністрів ухвалив постанову, відповідно до якої військовим, які перебувають на передовій, передбачена премія у 70 тис. грн.

Як повідомив народний депутат від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко, уряд у такий спосіб виконав постанову Верховної Ради, яку ухвалили напередодні.

"Військові "на нулі" окрім зарплати в 20-25 тисяч і бойових доплат в 100 тисяч гривень, мають право на доплату в 70 тис. грн", - зазначив він.

Як повідомлялося, 11 квітня Верховна Рада доручила уряду розробити і ухвалити нормативно-правові акти щодо умов, розмірів та порядку виплат винагород військовослужбовцям на період дії воєнного стану. Серед таких винагород - 70 тисяч грн за кожні 30 днів (сумарно) перебування на лінії бойового зіткнення.

Цю суму виплачуватимуть військовим, які виконують бойові чи спеціальні завдання на лінії бойового зіткнення з противником на відстані виконання бойових завдань військовою частиною першого ешелону оборони або наступу, а також на території противника.

Раніше цю норму містив законопроєкт №10449 про посилення мобілізації. Однак перед його ухваленням у другому читанні депутати підтримали рішення Комітету і виключили її з тексту документа.