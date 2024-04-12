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"Невдачі неодмінно будуть, і те, як ви з ними впораєтеся, буде найважливішим показником того, чи досягнете ви успіху"
Джеймі Даймон
Кабмін ухвалив постанову про доплати у 70 тисяч військовим на передовій
Кабінет міністрів ухвалив постанову, відповідно до якої військовим, які перебувають на передовій, передбачена премія у 70 тис. грн.
Як повідомив народний депутат від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко, уряд у такий спосіб виконав постанову Верховної Ради, яку ухвалили напередодні.
"Військові "на нулі" окрім зарплати в 20-25 тисяч і бойових доплат в 100 тисяч гривень, мають право на доплату в 70 тис. грн", - зазначив він.
Як повідомлялося, 11 квітня Верховна Рада доручила уряду розробити і ухвалити нормативно-правові акти щодо умов, розмірів та порядку виплат винагород військовослужбовцям на період дії воєнного стану. Серед таких винагород - 70 тисяч грн за кожні 30 днів (сумарно) перебування на лінії бойового зіткнення.
Цю суму виплачуватимуть військовим, які виконують бойові чи спеціальні завдання на лінії бойового зіткнення з противником на відстані виконання бойових завдань військовою частиною першого ешелону оборони або наступу, а також на території противника.
Раніше цю норму містив законопроєкт №10449 про посилення мобілізації. Однак перед його ухваленням у другому читанні депутати підтримали рішення Комітету і виключили її з тексту документа.
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