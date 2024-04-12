США підписали угоду про надання Україні $138 млн на модернізацію систем ППО

Посол США в Україні Бріджит Брінк повідомила, що Сполучені Штати Америки підписали угоду про надання Україні $138 млн на модернізацію систем ППО.

"Сьогодні ми підписали угоду про надання Україні 138 мільйонів доларів на критично важливу модернізацію систем ППО. Це фінансування допоможе підтримувати ефективність протиповітряної оборони України перед лицем невтомних атак Росії на енергетичну мережу та український народ", - написала посол Брінк у соцмережі X у четвер увечері.

Як повідомлялося напередодні, державний департамент США надав дозвіл на екстрений продаж Україні запасних частин для обслуговування і модернізації систем протиповітряної оборони HAWK на суму $138 млн.

"Держдепартамент США санкціонує екстрену поставку товару за програмою "Іноземний військовий продаж" Україні для підтримання ракетної системи Hawk Phase III із кошторисною вартістю $138 млн", - йшлося в повідомленні Держдепартаменту в соціальній мережі Х.