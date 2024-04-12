РФ вдарила по Трипільській ТЕС найновішими ракетами Х-69, - Defense Express

Російська Федерація вранці 11 квітня завдала удару по Трипільській ТЕС найновішою крилатою ракетою Х-69. Про це свідчать виявлені уламки.

Про це повідомляє РБК-УКраїна з посиланням на Defense Express.

За отриманою інформацією, дальність пуску російських ракет складає близько 400 кілометрів. Цей параметр перевищує відомі оцінки дальності Х-69 у 300 км, як чергової ітерації Х-59МК2.

Використання Росією ракет Х-69

Це вже не перше використання даної ракети для удару по Україні. У лютому цього року вже згадувалось, що РФ почала ними бити по Україні, а поодинокі випадки використання були ще у 2023 році. Пізніше ця неофіційна інформація була підтверджена завдяки публікації Київського науково-дослідного інституту судових експертиз (КНДІСЕ) про дослідження уламків Х-69.

Варто зауважити, що Х-69 є російською дозвуковою крилатою ракетою для літаків тактичної авіації. Її запускають з літаків Су-34 та Су-35. При цьому саме вона має стати основною крилатою ракетою для Су-57.

Що відомо про ракету

Наявні до сьогодні дані про ракету свідчили про дальність до 290 км, однак на практиці вона виявилась більшою. Вага бойової частини декларувалась у межах 310 кілограмів. Система наведення ракети, за деклараціями аналогічна, як і Х-101 - супутникова навігація з завадозахищеними антенами "Комета-М", а також інерціальна. Її головна особливість - можливість наднизького польоту на висоті у 20 метрів, що нижче за можливості Х-101.

Цікаве і те, що хоча ракета дозвукова та має меншу бойову частину ніж "гіперзвуковий" Х-47М2 "Кинжал", але використанням саме її для удару по Трипільській ТЕС можна вважати гіршою ситуацією.

Чим небезпечна Х-69

Результат її удару свідчать про можливості її проникнення повз очевидно виснажену українську протиповітряну оборону. По-друге - запуск ракети з літака нівелює характерну ознаку масштабних ракетних атак, коли фіксується зліт стратегічних бомбардувальників Ту-95МС та МіГ-31К.

А запуск її з Су-34 чи Су-35 може свідчити про більш масовий характер у силу більшої кількості носіїв. Але це можливо у випадку, якщо у Росії налагодять її серійне виробництво.

Дальність застосування ракети у 400 км є достатнім для ураження значної кількості об'єктів на території України з літаків тактичної авіації, які цілком можуть наближатися до кордону чи до лінії фронту на дальність 50-70 км.

Атака на Україну у ніч на 11 квітня

Цієї ночі терористи вкотре вдались до комбінованого удару проти нашої країни. Основним напрямком була Львівська область.

Загалом ворог застосував 82 засоби повітряного нападу, серед яких десятки ракет та 40 ударних БпЛА.

Загалом було знищено 57 повітряних цілей:

* 16 крилатих ракет Х-101/Х-555;

* 39 ударних БпЛА типу Shahed-131/136;

* 2 керовані авіаційні ракети Х-59.