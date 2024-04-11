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АНАЛІТИКА

Україна підписала безпекову угоду з Латвією

 

Україна і Латвія у четвер підписали двосторонню безпековою угодою.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомив президент України Володимир Зеленський.

За словами українського президента, Латвія надаватиме Україні військову допомогу на 0,25% ВВП щороку.

"Крім того, Латвія бере на себе 10-річні зобов'язання щодо підтримки України в кіберзахисті, розмінуванні, безпілотних технологіях та безумовно сприяє нашому вступу до ЄС і НАТО", - зазначив Зеленський.

Він висловив подяку Латвії і додав, що "це (угода - Ред.) саме та конкретика й прогнозованість, якої потребує наша боротьба за свободу та незалежність".

Нагадаємо, у четвер Зеленський перебуває у Литві на саміті так званого "Тримор'я".

Крім того, цього дня Литва доставила до України чергову партію військової допомоги.

Напередодні Київ відвідував міністр національної оборони Литви Лаурінас Кащюнас, який обговорив з українським колегою проблеми постачання військової допомоги та заплановане підписання українсько-литовської угоди про безпеку.

Під час зустрічі Кащюнас та Рустем Умєров обговорили дефіцит боєприпасів в Україні, а також необхідність сприяння військовій промисловості та приєднання до багатосторонніх ініціатив із виробництва, закупівлі та збільшення виробництва озброєнь і боєприпасів.
Ключові теги: Латвія
 

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