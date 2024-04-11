Фінансові новини
- |
- 11.04.24
- |
- 18:05
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
|
|
"Два найважливіших дні у житті: день, коли ми з'явились на світ, і день, коли зрозуміли навіщо"
Марк Твен
Трипільська ТЕС зруйнована: що це означає для енергетики і чи відключатимуть світло
14:18 11.04.2024 |
Руйнування Трипільської ТЕС не призведе до критичних наслідків з енергозабезпеченням як України, так і трьох областей, які обслуговувала станція.
Про це в коментарі РБК-Україна повідомили директор центру "Психея" Геннадій Рябцев та директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко.
Знищення Трипільської ТЕС: що відомо
Трипільська ТЕС, розташована під Києвом, була повністю зруйнована в результаті російських обстрілів рано вранці 11 квітня. Вона була найбільшим постачальником електроенергії у Київську, Черкаську та Житомирську області. Внаслідок влучань сталася масштабна пожежа в турбінному цеху. За інформацією РБК-Україна, на 11:45 ліквідація пожежі ще тривала.
Внаслідок сьогоднішнього обстрілу "Центренерго", який був оператором трьох ТЕС, втратила 100% генерації. Оскільки Зміївська ТЕС, розташована в Харківській області, була знищена 22 березня, а Вуглегірська ТЕС у Донецькій - 25 липня 2022 року.
Додаткових коментарів до "Центренерго" поки що не дають. У Міненерго та "Укренерго" також утримуються від коментарів.
Якими є наслідки для енергетики й чи будуть відключення світла
На думку директора Центру досліджень енергетики Олександра Харченка, руйнація станції не вплине на енергозабезпечення Київської, Черкаської та Житомирської областей.
"У нас об'єднана енергосистема - ми вже мали дефіцит генеруючих потужностей, насамперед маневрових, і зараз він ще посилюється. Весна - це період відносно низького споживання, тому одразу до різких наслідків (негативних - ред.) поки що це не призведе. Але вже в липні-серпні буде відчутно - фактично розпочнуться вимушені обмеження споживачів", - сказав він у коментарі РБК-Україна.
Директор центру "Психея" Геннадій Рябцев також вважає, що "катастрофи" через втрату станції не станеться, оскільки вона працювала не на повну потужність.
"Я б не сказав, що все настільки критично. Станція працювала лише одним блоком, оскільки "Центренерго" не могло забезпечити її вугіллям. Тому складнощі можуть виникнути з енергозабезпеченням в Обухівському районі (місце розташування станції - ред.)", - каже Рябцев.
Загалом на Трипільській станції шість блоків потужністю по 300 МВт. За інформацією джерел на ринку, на станції працював лише один блок на 300 МВт потужності. У "Центренерго" не уточнили, які потужності були, зазначивши, що станція працювала на максимально можливому складі обладнання.
За словами Рябцева, ситуація з Трипільською ТЕС ще раз підтверджує необхідність посилювати ППО та збільшувати кількість об'єктів малої генерації.
Масована атака РФ по енергетиці України
Нагадаємо, що від ночі й до ранку Росія здійснила масовану атаку по Україні, застосувавши 82 засобів повітряного нападу, серед яких ударні дрони, крилаті ракети та аеробалістичні "Кинджали". Всього силам ППО під час повітряного нападу вдалося збити 57 цілей. Втім, є і влучання.
Під прицілом путінських військ цього разу опинилися енергооб'єкти у Харківській, Запорізькій, Львівській, Київській областях. Як повідомляв ДТЕК, пошкоджені дві теплоелектростанції. Згодом в "Центренерго" заявили про повну руйнацію Трипільської ТЕС, де досі триває пожежа. Своєю чергою мер міста Українка, де знаходиться станція, закликав мешканців закрити вікна в будинках, щоб не дихати шкідливим димом.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Україна підписала безпекову угоду з Латвією
|Трипільська ТЕС зруйнована: що це означає для енергетики і чи відключатимуть світло
|Верховна Рада схвалила законопроєкт про мобілізацію в цілому
|Ударами РФ у ніч на четвер повністю зруйновано Трипільську ТЕС - голова наглядової ради «Центренерго»
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
ПОПУЛЯРНІ СТАТТІ
|Британська BAE Systems почне ремонтувати військову техніку в Україні – це перший крок до запуску виробництва
|Рада прийняла в першому читанні законопроект щодо мобілізації засуджених
|Рада схвалила в першому читанні законопроєкт про відповідальність за порушення військового обліку
|Законопроект про мобілізацію. Хто зможе отримати відстрочку
|Суд ЄС зняв санкції з російських мільярдерів Фрідмана та Авена
|США оголосили про екстрений продаж Україні запчастин для систем ППО Hawk
Бізнес
|Nissan представив новий кросовер Kicks
|США заборонять своїм громадянам використовувати софт російської Kaspersky Lab – CNN
|Чат-бот Grok Ілона Маска поширює фальшиві новини про сонячне затемнення на основі жартів в X
|Kia представила новий седан K4
|Творець ChatGPT Сем Альтман став мільярдером — але не завдяки OpenAI
|Apple погодилася виконати умови антимонопольного регулятора ЄС
|Hyundai презентував оновлений Tucson