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АНАЛІТИКА

Трипільська ТЕС зруйнована: що це означає для енергетики і чи відключатимуть світло

 

Руйнування Трипільської ТЕС не призведе до критичних наслідків з енергозабезпеченням як України, так і трьох областей, які обслуговувала станція.

Про це в коментарі РБК-Україна повідомили директор центру "Психея" Геннадій Рябцев та директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко.

Знищення Трипільської ТЕС: що відомо

Трипільська ТЕС, розташована під Києвом, була повністю зруйнована в результаті російських обстрілів рано вранці 11 квітня. Вона була найбільшим постачальником електроенергії у Київську, Черкаську та Житомирську області. Внаслідок влучань сталася масштабна пожежа в турбінному цеху. За інформацією РБК-Україна, на 11:45 ліквідація пожежі ще тривала.

Внаслідок сьогоднішнього обстрілу "Центренерго", який був оператором трьох ТЕС, втратила 100% генерації. Оскільки Зміївська ТЕС, розташована в Харківській області, була знищена 22 березня, а Вуглегірська ТЕС у Донецькій - 25 липня 2022 року.

Додаткових коментарів до "Центренерго" поки що не дають. У Міненерго та "Укренерго" також утримуються від коментарів.

Якими є наслідки для енергетики й чи будуть відключення світла

На думку директора Центру досліджень енергетики Олександра Харченка, руйнація станції не вплине на енергозабезпечення Київської, Черкаської та Житомирської областей.

"У нас об'єднана енергосистема - ми вже мали дефіцит генеруючих потужностей, насамперед маневрових, і зараз він ще посилюється. Весна - це період відносно низького споживання, тому одразу до різких наслідків (негативних - ред.) поки що це не призведе. Але вже в липні-серпні буде відчутно - фактично розпочнуться вимушені обмеження споживачів", - сказав він у коментарі РБК-Україна.

Директор центру "Психея" Геннадій Рябцев також вважає, що "катастрофи" через втрату станції не станеться, оскільки вона працювала не на повну потужність.

"Я б не сказав, що все настільки критично. Станція працювала лише одним блоком, оскільки "Центренерго" не могло забезпечити її вугіллям. Тому складнощі можуть виникнути з енергозабезпеченням в Обухівському районі (місце розташування станції - ред.)", - каже Рябцев.

Загалом на Трипільській станції шість блоків потужністю по 300 МВт. За інформацією джерел на ринку, на станції працював лише один блок на 300 МВт потужності. У "Центренерго" не уточнили, які потужності були, зазначивши, що станція працювала на максимально можливому складі обладнання.

За словами Рябцева, ситуація з Трипільською ТЕС ще раз підтверджує необхідність посилювати ППО та збільшувати кількість об'єктів малої генерації.

Масована атака РФ по енергетиці України

Нагадаємо, що від ночі й до ранку Росія здійснила масовану атаку по Україні, застосувавши 82 засобів повітряного нападу, серед яких ударні дрони, крилаті ракети та аеробалістичні "Кинджали". Всього силам ППО під час повітряного нападу вдалося збити 57 цілей. Втім, є і влучання.

Під прицілом путінських військ цього разу опинилися енергооб'єкти у Харківській, Запорізькій, Львівській, Київській областях. Як повідомляв ДТЕК, пошкоджені дві теплоелектростанції. Згодом в "Центренерго" заявили про повну руйнацію Трипільської ТЕС, де досі триває пожежа. Своєю чергою мер міста Українка, де знаходиться станція, закликав мешканців закрити вікна в будинках, щоб не дихати шкідливим димом.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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