Ударами РФ у ніч на четвер повністю зруйновано Трипільську ТЕС - голова наглядової ради «Центренерго»

Унаслідок масованої ракетної атаки в ніч на четвер, 11 квітня, війська РФ повністю зруйнували Трипільську ТЕС Київської області.

"Усі працівники, які були на зміні під час обстрілів, живі", - повідомив голова наглядової ради ПАТ "Центренерго" Андрій Гота в коментарі інформаційному агентству "Інтерфакс-Україна".

Унаслідок влучень сталася масштабна пожежа в турбінному цеху. Наразі на підприємстві тривають роботи з локалізації вогню.

22 березня 2024 року повністю знищили Зміївську ТЕС у Харківській області, а 25 липня 2022 року російські війська окупували Вуглегірську ТЕС на Донеччині.

Наразі ПАТ "Центренерго" втратило 100% генерації.

