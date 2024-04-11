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Ударами РФ у ніч на четвер повністю зруйновано Трипільську ТЕС - голова наглядової ради «Центренерго»
12:11 11.04.2024 |
Унаслідок масованої ракетної атаки в ніч на четвер, 11 квітня, війська РФ повністю зруйнували Трипільську ТЕС Київської області.
"Усі працівники, які були на зміні під час обстрілів, живі", - повідомив голова наглядової ради ПАТ "Центренерго" Андрій Гота в коментарі інформаційному агентству "Інтерфакс-Україна".
Унаслідок влучень сталася масштабна пожежа в турбінному цеху. Наразі на підприємстві тривають роботи з локалізації вогню.
22 березня 2024 року повністю знищили Зміївську ТЕС у Харківській області, а 25 липня 2022 року російські війська окупували Вуглегірську ТЕС на Донеччині.
Наразі ПАТ "Центренерго" втратило 100% генерації.
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|Ударами РФ у ніч на четвер повністю зруйновано Трипільську ТЕС - голова наглядової ради «Центренерго»
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