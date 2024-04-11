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АНАЛІТИКА

Рада схвалила оновлений законпроєкт про реформу БЕБ: Арахамія пообіцяв врахувати вимоги МВФ, G7 і бізнесу

12:00 11.04.2024 |

Право, Політика

 

Верховна Рада на засіданні 11 квітня підтримала у першому читанні законопроєкт №10439 про перезавантаження Бюро економічної безпеки (БЕБ).

Про це повідомив у Telegram перший заступник голови податкового комітету ВР Ярослав Железняк.

Документ у першому читанні підтримали 264 нардепи.

"Ми значно віджали їх по головним правкам: визначальний голос міжнародників, обов'язкова переєстрація. На цьому все. Що має бути: один, а не два кандидати; детально прописана переатестація; детально прописана процедура відбору. Все це у зауваженнях бізнесу, МВФ та G7", - написав нардеп.

За його словами, голова коаліції Давид Арахамія публічно взяв зобов'язання доопрацювати законопроєкт за вимогами МВФ, G7 та бізнесу.

Перед цим бізнес-асоціації випустили спільну заяву по законопроєкту та зазначили, що він досі потребує доопрацювання.

Бізнес-спільнота зазначила, що в оновленому урядовому законопроєкті було враховано низку пропозицій бізнес-асоціацій, зокрема щодо:

* обрання претендентів на посаду керівника Бюро економічної безпеки комісією, з переважним голосом міжнародних експертів;
* негайної переатестації усіх працівників Бюро економічної безпеки;
* аудиту (незалежної оцінки) через один рік та три роки після призначення нового керівника.

Однак, за словами асоціацій, залишились неврахованими важливі пропозиції, які ставлять під загрозу перезавантаження БЕБ як важливого органу, зокрема, в законопроєкті відсутні:

* чітка процедура переатестації всіх кадрів, яка б містила ключові запобіжники, зокрема щодо унеможливлення поновлення судами працівників, які не пройшли таку переатестацію;
* включення міжнародних експертів до кадрової комісії з переатестації всіх поточних співробітників БЕБ та комісії з відбору нових працівників БЕБ;
* посилення аналітичної функції Бюро шляхом надання безоплатного доступу для БЕБ до існуючих державних інформаційних систем;
* встановлення критеріїв ефективності роботи оновленого Бюро економічної безпеки та їх постійного контролю;
* надання права кадровій комісії під час переатестації кадрів керуватися обґрунтованим сумнівом, який базується на фактах, документах тощо - під час перевірки доброчесності кандидата.

Асоціації вважають, що неврахування вищезазначених пропозицій щодо механізму переатестації діючих співробітників та посилення аналітичної функції правоохоронного органу - несе значний ризик збереження кадрів, що не відповідають принципам доброчесності та повторного невдалого запуску роботи БЕБ.
За матеріалами: Економічна правда
 

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