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Британська BAE Systems почне ремонтувати військову техніку в Україні – це перший крок до запуску виробництва
17:16 10.04.2024 |
Компанія BAE Systems уклала контракт з урядом Великої Британії на технічне обслуговування і ремонт легкої гармати L119, який буде відбуватися на місці використання зброї - в Україні.
Підписання угоди відбулося в межах візиту другої британської торговельної місії до Києва, повідомляє Суспільне.
За словами представників компанії, це перша частина угоди, яку уряд Великої Британії планує розширити на ремонт інших озброєнь, які використовують українські військові.
Наразі йдеться про ремонт та обслуговування легкої гармати L119, яку виготовляє ВАЕ Systems, однак ЗСУ застосовують на полі бою 17 різних систем озброєнь, які виробляє компанія. Серед них - гаубиці M777 та БМП CV90.
"По-перше, це скорочує логістичне плече для Сил оборони - раніше ремонт та обслуговування цієї техніки відбувався за кордоном та займав багато часу. По-друге, залучає партнерські кошти та залишає їх в Україні", - прокоментував угоду очільник Мінстратегпрому Олександр Камишін.
Він зауважив, що L119 - це одна з 17 систем виробництва BAE Systems, які використовуються в Україні, і в подальшому номенклатуру техніки, обслуговування якої відбувається всередині країни, можливо розширити.
Міністр також наголосив, що локалізація ремонту та обслуговування є першим кроком до локалізації виробництва британської військової техніки в Україні.
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