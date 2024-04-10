Фінансові новини
- |
- 10.04.24
- |
- 15:41
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Рада прийняла в першому читанні законопроект щодо мобілізації засуджених
14:40 10.04.2024 |
Рада підтримала в першому читанні законопроєкт про мобілізацію засуджених.
Про це розповів народний депутат Ярослав Железняк, пише РБК-Україна з посиланням на його Telegram.
За відповідний проект закону №11079-1 проголосували 281 нардеп. При цьому "проти" було 0 голосів, утримались 29, не голосували 36.
Як зазначив народний депутат Ярослав Железняк, ризики, що є в документі по антикорупції та по тяжким злочинам мають прибрати до другого читання.
Мобілізація засуджених в Україні
8 квітня Комітет Верховної ради з питань правоохоронної діяльності рекомендував ухвалити законопроект, яким пропонується дозволити мобілізацію засуджених.
Раніше заступник голови комітету Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Єгор Чернєв зазначав, що мобілізація засуджених в Україні може стати одним з інструментів поповнення лав ЗСУ. Але треба "знайти рішення, яке буде влаштовувати всіх" та врахувати два важливі моменти.
Своєю чергою, міністр юстиції Денис Малюська в інтерв'ю РБК-Україна розповідав, що ті особи, які мають судимість, але звільнені з місць позбавлення волі за "безпечними" статтями мають бути мобілізовані. Зокрема, це стосується корупціонерів та порушників ПДР.
Нагадаємо, що 13 березня до Верховної ради внесли законопроект, яким пропонується дозволити звільняти ув'язнених від відбування покарання у разі проходження військової служби.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Рада схвалила в першому читанні законопроєкт про відповідальність за порушення військового обліку
|Законопроект про мобілізацію. Хто зможе отримати відстрочку
|Суд ЄС зняв санкції з російських мільярдерів Фрідмана та Авена
|США оголосили про екстрений продаж Україні запчастин для систем ППО Hawk
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
ПОПУЛЯРНІ СТАТТІ
|Профільний комітет Європарламенту підтримав нові умови пільгової торгівлі з Україною
|Профільний комітет Ради виключив положення про демобілізацію та ротацію з урядового законопроєкту про мобілізацію
|Кабмін змінив четвертого керівника Бюро економічної безпеки за рік
|Голова СБУ відсторонив керівника департаменту кібербезпеки Вітюка на час перевірки обставин, оприлюднених журналістами «Слідство-інфо»
|Атака на Борисоглєбський навчальний авіаційний центр - це операція ГУР, - джерела
|Схвалений комітетом Ради законопроєкт Кабміну про перезавантаження БЕБ зазнав критики й після оновлення
Бізнес
|Instagram і Facebook посилюють правила щодо контенту, створеного ШІ
|Загуглити номер: у застосунку Google Phone тестується нова функція - пошук невідомого номера
|Samsung повертається на вершину світового ринку з продажу смартфонів
|Qualcomm тестує другу ARM SoC для Windows - Snapdragon X Plus
|У США судитимуть китайську компанію Huawei за оману
|Samsung інвестує $44 млрд (замість $17 млрд) у виробництво чипів в Техасі
|Google може зробити пошук платним — преміальні варіанти використовуватимуть ШІ