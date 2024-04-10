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АНАЛІТИКА

Рада схвалила в першому читанні законопроєкт про відповідальність за порушення військового обліку

14:17 10.04.2024 |

Право

 

Верховна Рада схвалила в першому читанні законопроєкт про посилення відповідальності за порушення військового обліку.

"Парламент проголосував за основу (перше читання) №10379 законопроєкт про внесення змін до Кримінального кодексу та Кодексу про адміністративне правопорушення за порушення щодо мобілізації", - написав у своєму телеграм-каналі член фракції "Голос" Ярослав Железняк.

За його словами, на пленарному засіданні Верховної Ради в середу законопроєкт підтримали в першому читанні 254 народні депутати.

Як повідомлялося, парламентський комітет з питань правоохоронної діяльності рекомендував Верховній Раді прийняти за основу та в цілому законопроєкт №10379 про відповідальність за порушення правил військового обліку та законодавства про оборону й мобілізацію.

Комітет запропонував Верховній Раді за порушення правил військового обліку передбачити штраф від 3400 грн до 5100 грн (повторно або в особливий період - 17000-22500 грн).

За порушення законодавства про оборону й мобілізацію (стаття 210-1) пропонується запровадити штрафи в мирний час для громадян від 5100 грн до 8500 грн, для посадових і юридичних осіб 17000-34000 грн, а у воєнний час для громадян 17000-22500 грн, для посадових і юросіб 34000-59500 грн.

Урядовий законопроєкт №10379 про внесення змін до Кодексу про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу, що стосуються посилення відповідальності за воєнні правопорушення, зареєстровано у Верховній Раді 15 грудня 2023 року.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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