Законопроект про мобілізацію. Хто зможе отримати відстрочку

У законопроєкті про мобілізацію №10449, який почала розглядати в другому читанні Верховна Рада, є низка умов за яких передбачене право на відстрочку від мобілізації під час дії воєнного стану.

Висновки Комітету ВРУ щодо законопроекту про мобілізацію оприлюднив нардеп Олексій Гончаренко. Згідно з документом, відстрочку матимуть заброньовані. Також підстави для звільнення з військової служби матимуть особи з інвалідністю, батьки трьох і більше неповнолітніх дітей, а також деякі категорії студентів тощо.

Сімейні обставини та за станом здоров'я

* особи з інвалідністю та ті, хто має право на відстрочку за станом здоров'я. Їм надається відстрочка від 6 до 12 місяців, потім знову потрібно пройти ВЛК;

* ті, хто мають трьох і більше дітей до 18 років. Крім тих, які мають заборгованість зі сплати аліментів, що перевищують 3-місячний обсяг;

* батьки і матері-одиначки, чий чоловік/дружина загинув, зник безвісти, позбавлений батьківських прав або перебуває у в'язниці;

* опікунам, піклувальникам, прийомним батькам, батькам-вихователям, які виховують дитину з інвалідністю віком до 18 років;

* опікунам, піклувальникам, прийомним батькам, батькам-вихователям, які виховують дитину, хвору на тяжкі хвороби;

* ті, на утриманні кого перебуває повнолітня дитина, яка є особою з інвалідністю I чи II групи;

* усиновлювачі дитини або дітей з інвалідністю - але за умови, що такі діти на момент усиновлення були визнані сиротами або позбавленими батьківського піклування;

* доглядачі за хворою дружиною (чоловіком), дитиною та/або своїми батьком чи матір'ю (батьком чи матір'ю дружини (чоловіка), якщо вона сама потребує постійного догляду за висновком медико-соціальної експертної комісії чи лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров'я, померла (загинула), визнана зниклою безвісти або безвісно відсутньою, оголошена померлою, і батько чи мати дружини не має інших працездатних членів сім'ї, які зобов'язані та можуть здійснювати за ними догляд), які за висновком медико-соціальної експертної комісії чи лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров'я потребують постійного догляду;

* опікунам особи, визнаної судом недієздатною;

* які мають дружину (чоловіка) з-поміж осіб з інвалідністю І чи ІІ групи;

* які мають дружину (чоловіка) з-поміж осіб з інвалідністю ІІІ групи, встановленої внаслідок онкологічного захворювання, відсутності кінцівки, кисті руки, стоп ніг, одного з парних органів, або за наявності у особи з інвалідністю ІІІ групи онкологічного захворювання, психічного розладу, церебрального паралічу або інших паралітичних синдромів;

* які мають одного зі своїх батьків з інвалідністю І чи ІІ групи, або одного з батьків дружини (чоловіка) з-поміж осіб з інвалідністю І чи ІІ групи за умови відсутності інших осіб, які не є військовозобов'язаними та відповідно до закону зобов'язані їх утримувати (крім випадків, якщо такі особи самі є особами із інвалідністю, потребують постійного догляду, перебувають під арештом (крім домашнього арешту), відбувають покарання у вигляді обмеження чи позбавлення волі). У разі відсутності невійськовозобов'язаних осіб здійснювати догляд за особою з інвалідністю І чи ІІ групи може лише одна особа з-поміж військовозобов'язаних за вибором такої особи з інвалідністю;

* членам сім'ї другого ступеню споріднення особи з інвалідністю I або ІІ групи, зайняті постійним доглядом за нею (не більше одного та за умови відсутності членів сім'ї першого ступеню споріднення або якщо члени сім'ї першого ступеню споріднення самі потребують постійного догляду за висновком медико-соціальної експертної комісії чи лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров'я). У разі відсутності членів сім'ї першого та другого ступеню споріднення норма поширюється на членів сім'ї третього ступня споріднення особи з інвалідністю I або ІІ групи;

* батько чи мати неповнолітньої дитини, чий чоловік/дружина вже проходить військову службу;

* ті, чиї близькі родичі (чоловік, дружина, син, донька, батько, мати або рідний (повнорідний) брат чи сестра) загинули або пропали безвісти під час безпосередньої участі у антитерористичній операції, а також під час забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії проти України під час дії воєнного стану;

* якщо їхнім близьким родичам (чоловік, дружина, син, донька, батько, мати, рідний (повнорідний) брат чи сестра) посмертно присвоєно звання Герой України за громадянську мужність, патріотизм, героїчне відстоювання конституційних засад демократії, прав і свобод людини, самовіддане служіння Українському народові, виявлені під час Революції Гідності (листопад 2013 року - лютий 2014 року).

Студенти, викладачі

* студенти (здобувачі професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти) денної чи дуальної форми навчання, які здобувають освіту рівня вище, ніж попереднє, а також докторанти та особи, зараховані на навчання до інтернатури;

* наукові і науково-педагогічні працівники закладів вищої та фахової передвищої освіти, наукових установ та організацій, які мають науковий ступінь, і педагогічні працівники закладів фахової передвищої освіти, професійної (професійно-технічної) освіти, закладів загальної середньої освіти, за умови що вони працюють відповідно у закладах вищої чи фахової передвищої освіти, наукових установах та організаціях, закладах професійної (професійно-технічної) чи загальної середньої освіти за основним місцем роботи не менш як на 0,75 ставки;

Підстави посадового призначення

* керівникам міністерств та їх заступникам, керівникам державних органів, органів державного управління, юрисдикція яких поширюється на всю територію України;

* народним депутатам України, депутатам Верховної Ради Автономної Республіки Крим;

* суддям, суддям Конституційного Суду України, членам Вищої ради правосуддя, членам Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, керівнику Служби дисциплінарних інспекторів Вищої ради правосуддя, його заступнику, дисциплінарним інспекторам Вищої ради правосуддя;

* уповноваженому Верховної Ради України з прав людини;

* голові та іншим членам Рахункової палати;

* працівникам органів військового управління (органів управління), військових частин (підрозділів) Міністерства оборони України, Збройних Сил України, Державної спеціальної служби транспорту, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України, Національної гвардії України, Державної прикордонної служби України, Управління державної охорони України, апарату Міністерства внутрішніх справ України, дипломатичні службовці, які займають дипломатичні посади, Міністерства закордонних справ України, а також особи, які мають дипломатичний ранг Надзвичайний і повноважний Посол, та експерти установ експертної служби Міністерства внутрішніх справ України;

* державним службовці, які готують висновки до проектів нормативно-правових актів, проводять їх фахову, наукову, юридичну експертизу та/або експертизу прийнятих нормативно-правових актів, державні службовці, які безпосередньо виконують функції із забезпечення кібербезпеки, кіберзахисту та безпеки інформаційних технологій, роботи з розроблення програмного забезпечення, адміністрування баз даних, впровадження та підтримки новітніх інформаційно-комунікаційних технологій в органах, що забезпечують діяльність президента України, Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України;

Законопроект про мобілізацію

Нагадаємо, що 25 грудня Кабмін вніс до Верховної Ради законопроект щодо мобілізації, військового обліку та проходження військової служби. Але через низку зауважень його було відкликано 11 січня. Тож 30 січня в Раду внесли оновлений законопроект, який уже пройшов перше читання.

Після чого Комітет ВРУ з питань національної безпеки, оборони та розвідки розглянув понад 4 тисячі поправок до законопроекту, які були подані нардепами.

Вже 9 квітня стало відомо, що Комітет затвердив текст законопроєкту про мобілізацію до другого читання. З документу виключили норму про демобілізацію військових після 36 місяців безперервної служби. Це було зроблено на прохання глави Міноборони Рустема Умєрова та головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

Очікується, що уряду доручать розробити окремий законопроект, який буде регламентувати питання звільнення з військової служби під час дії правого режиму воєнного стану.