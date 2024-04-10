Суд ЄС зняв санкції з російських мільярдерів Фрідмана та Авена

Суд Європейського Союзу ухвалив рішення зняти персональні санкції ЄС із російських олігархів Михайла Фрідмана та Петра Авена.

Відповідне рішення було опубліковано на сайті судової інстанції, передає The Moscow Times.

У документі йдеться, що Фрідман (громадянин Росії та Ізраїлю) та Авен (громадянин Росії та Латвії), будучи основними акціонерами "Альфа-груп", були включені до санкційних списків ЄС за рішенням Ради ЄС.

Їх вважали пов'язаними з підсанкційними особами, а також із президентом РФ Володимиром Путіним.

Під час судового розгляду бізнесмени наполягали, що докази, надані Радою ЄС, є ненадійними і не заслуговують на довіру. Суд ЄС погодився з тим, що причини для включення бізнесменів у списки санкцій були недостатньо обґрунтованими, і, крім зняття санкцій, зобов'язав Раду ЄС сплатити судові витрати.

Як повідомлялося, співзасновники російської "Альфа-груп" Пьотр Авєн, Михайло Фрідман, Гєрман Хан і Олексій Кузьмічов потрапили під санкції ЄС і Великої Британії в березні 2022 року. У серпні 2023 року їх включив до свого санкційного списку Мінфін США.

Також у серпні 2023 року Бюро економічної безпеки повідомило про підозру Фрідману у справі про відмивання 100 млн грн через колишній "Альфа-Банк".

У вересні СБУ повідомила про ще одну підозру Фрідману. За даним слідства, з початку повномасштабного вторгнення РФ Фрідман профінансував декілька військових заводів країни-агресора на 2 мільярди рублів. Крім того, страхові компанії Фрідмана взяли на себе страхування військової техніки, а також життя і здоров'я російських загарбників на фронті.