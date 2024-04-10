Фінансові новини
- |
- 10.04.24
- |
- 16:22
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Суд ЄС зняв санкції з російських мільярдерів Фрідмана та Авена
11:35 10.04.2024 |
Суд Європейського Союзу ухвалив рішення зняти персональні санкції ЄС із російських олігархів Михайла Фрідмана та Петра Авена.
Відповідне рішення було опубліковано на сайті судової інстанції, передає The Moscow Times.
У документі йдеться, що Фрідман (громадянин Росії та Ізраїлю) та Авен (громадянин Росії та Латвії), будучи основними акціонерами "Альфа-груп", були включені до санкційних списків ЄС за рішенням Ради ЄС.
Їх вважали пов'язаними з підсанкційними особами, а також із президентом РФ Володимиром Путіним.
Під час судового розгляду бізнесмени наполягали, що докази, надані Радою ЄС, є ненадійними і не заслуговують на довіру. Суд ЄС погодився з тим, що причини для включення бізнесменів у списки санкцій були недостатньо обґрунтованими, і, крім зняття санкцій, зобов'язав Раду ЄС сплатити судові витрати.
Як повідомлялося, співзасновники російської "Альфа-груп" Пьотр Авєн, Михайло Фрідман, Гєрман Хан і Олексій Кузьмічов потрапили під санкції ЄС і Великої Британії в березні 2022 року. У серпні 2023 року їх включив до свого санкційного списку Мінфін США.
Також у серпні 2023 року Бюро економічної безпеки повідомило про підозру Фрідману у справі про відмивання 100 млн грн через колишній "Альфа-Банк".
У вересні СБУ повідомила про ще одну підозру Фрідману. За даним слідства, з початку повномасштабного вторгнення РФ Фрідман профінансував декілька військових заводів країни-агресора на 2 мільярди рублів. Крім того, страхові компанії Фрідмана взяли на себе страхування військової техніки, а також життя і здоров'я російських загарбників на фронті.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Рада схвалила в першому читанні законопроєкт про відповідальність за порушення військового обліку
|Законопроект про мобілізацію. Хто зможе отримати відстрочку
|Суд ЄС зняв санкції з російських мільярдерів Фрідмана та Авена
|США оголосили про екстрений продаж Україні запчастин для систем ППО Hawk
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
ПОПУЛЯРНІ СТАТТІ
|Профільний комітет Європарламенту підтримав нові умови пільгової торгівлі з Україною
|Профільний комітет Ради виключив положення про демобілізацію та ротацію з урядового законопроєкту про мобілізацію
|Кабмін змінив четвертого керівника Бюро економічної безпеки за рік
|Голова СБУ відсторонив керівника департаменту кібербезпеки Вітюка на час перевірки обставин, оприлюднених журналістами «Слідство-інфо»
|Атака на Борисоглєбський навчальний авіаційний центр - це операція ГУР, - джерела
|Схвалений комітетом Ради законопроєкт Кабміну про перезавантаження БЕБ зазнав критики й після оновлення
Бізнес
|Instagram і Facebook посилюють правила щодо контенту, створеного ШІ
|Загуглити номер: у застосунку Google Phone тестується нова функція - пошук невідомого номера
|Samsung повертається на вершину світового ринку з продажу смартфонів
|Qualcomm тестує другу ARM SoC для Windows - Snapdragon X Plus
|У США судитимуть китайську компанію Huawei за оману
|Samsung інвестує $44 млрд (замість $17 млрд) у виробництво чипів в Техасі
|Google може зробити пошук платним — преміальні варіанти використовуватимуть ШІ